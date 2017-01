Probabili formazioni/ Napoli-Spezia: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Coppa Italia2016-2017, ottavi)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-SPEZIA: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE (COPPA ITALIA 2016-2017, OTTAVI) - Napoli-Spezia inaugura il programma degli ottavi di Coppa Italia 2016-2017: allo stadio San Paolo si gioca martedì 10 gennaio alle ore 21:00. Il Napoli arriva dalla vittoria rimediata in rimonta e in pieno recupero contro la Sampdoria, e dunque ha iniziato bene il suo anno; lo Spezia non gioca dallo scorso 28 dicembre, quando contro il Vicenza ha chiuso il girone di andata in Serie B. I pronostici sono tutti a favore del Napoli, ma non va dimenticato che un anno fa lo Spezia era stato capace di vincere (ai rigori) contro la Roma allo stadio Olimpico e ora va a caccia di un altro miracolo. In attesa del calcio d’inizio che sarà soltanto domani sera al San Paolo, diciamo che l'arbitro sarà Luca Pairetto e possiamo analizzare in maniera più approfondita le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Napoli-Spezia.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI - Arruolabile Pavoletti: il nuovo acquisto era già in panchina sabato sera ma questa volta Sarri dovrebbe concedergli un cameo nel secondo tempo. A iniziare la partita sarà però Manolo Gabbiadini: con un piede fuori da Castelvolturno l’attaccante è però ancora in campo, e contro la Sampdoria ha anche segnato il gol del momentaneo pareggio. A fargli compagnia nel reparto avanzato dovrebbe esserci molto probabilmente Giaccherini, pronto a riscattare una prima parte di stagione nella quale ha giocato pochissimo; dall’altra parte difficile che Callejon sia titolare anche domani sera, più probabile invece che Sarri si affidi a uno tra Lorenzo Insigne e Mertens (El Kaddouri è in Coppa d'Africa). A centrocampo il turnover sarà minore, anche perchè minori sono le scelte: Amadou Diawara sarà certamente in campo come regista, Rog farà il suo esordio da titolare e sull’altro interno è ballottaggio tra Zielinski e Hamsik, con il polacco che è decisamente favorito perchè anche il capitano ha bisogno di riposo. Si cambia anche in difesa: torna Raul Albiol che era squalificato in campionato e al suo fianco potrebbe esserci Maksimovic, che sabato sera ha visto sfilargli davanti Tonelli. Sulle corsie Maggio e Strinic, in porta Rafael Cabral dovrebbe sostituire Pepe Reina.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA - Nello Spezia Mimmo Di Carlo prepara un 3-5-2 che dovrebbe mantenere la squadra più compatta e propensa a gestire il possesso palla del Napoli. La formazione sembra essere fatta: in porta conferma per il titolare Leandro Chichizola, Terzi guiderà il reparto arretrato con Ceccaroni e Valentini che lo completeranno. A centrocampo si allargano Migliore e De Col, che di fatto fanno un passo avanti rispetto al solito; a gestire la mediana, con compiti di regia ma anche di interdizione, il classe ’98 Giulio Maggiore; Nico Pulzetti, che invece porta esperienza in campo, dovrebbe essere certo del posto mentre tra Deiola e Vignali è ballottaggio che verrà risolto soltanto negli ultimi minuti a disposizione prima di consegnare la formazione definitiva. Granoche e Antonio Piccolo sono i due favoriti per l’attacco; è rientrato però Nené che era fuori per la lesione al soleo, dunque non è escluso che Di Carlo scelga di giocarsela subito con l'attacco pesante e di esperienza.

NAPOLI-SPEZIA: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Napoli-Spezia, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2016-2017, sarà trasmessa come per tutte le partite del torneo dalla televisione di stato: appuntamento dunque su Rai Due. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI NAPOLI-SPEZIA

