RISULTATI LIGA SPAGNOLA, CLASSIFICA AGGIORNATA, PARTITE E MARCATORI (17^ GIORNATA, 6-7-8 GENNAIO 2017) - 22 le reti segnate nella 17^ giornata del campionato della Liga spagnola, che si è segnalato per il pari del Barca a Villarreal, che ha allontanato ulteriormente i blaugrana dalla vetta: ora il Real Madrid è a +5 con una partita in meno. Da segnalare la grande prestazione di Ben Yedder nel Siviglia e dall'altro lato la crisi in cui sembra piombato Neymar, abulico anche contro il Villarreal. Il 17^ turno di Liga è iniziato con il pareggio tra Espanyol e Deportivo La Coruna, un risultato che senza dubbio rende più soddisfatti i galiziani che i catalani. I primi sono saliti a 23 punti e hanno perso una buona occasione di avvicinarsi alla zona Europa League mentre i secondi sono saliti a 17 punti e hanno senza dubbio guadagnato un buon punto. La partita si è decisa tra il 69’ e il 63’: al goal di Borges per il Deportivo ha risposto Moreno. CLICCA QUI PER CONOSCERE I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATA (17^ GIORNATA)

Il sabato è cominciato con il pokerissimo del Real Madrid nei confronti di un Granada sempre più allo sbando e sempre più penultimo con 9 punti. I blancos dopo mezz'ora erano già sul 4 a 0 grazie alle reti di Isco (a segno due volte), Benzema, Cristiano Ronaldo: questa pioggia di goal arrivato tra il 12’ e il 30’, segno di una superiorità schiacciante del Real. Nella ripresa c'è stata gloria anche per Casemiro, andato a segno al quarto d'ora. I blancos ora, con una partita da recuperare, vantano cinque punti di vantaggio sul Barcellona e quattro sul Siviglia: Zidane guarda tutti dall'alto dei propri 40 punti e la Liga sembra davvero aver preso una strada ben precisa. Che la storia dell'Atletico in questi cinque anni abbia preso una strada ben precisa grazie a Simeone è cosa nota: cinque trofei in cinque anni, tra cui la vittoria nella Liga. Sabato i cinque anni di Simeone sulla panchina dell'Atletico sono stati festeggiati nel migliore dei modi, con la vittoria esterna sul campo dell'Eibar, che ha regalato a Saul e compagni tre punti pesanti nella rincorsa ad un posto in Champions: 31 punti, sorpasso sul Villarreal e due punti rosicchiati al Barcellona, terzo in campionato. La partita contro l'Eibar è stata complicata come ci si aspettava ed è stata decisa da due reti di Saul e Griezmann, che hanno piegato la resistenza dei padroni di casa con i sigilli al 54’ e al 74’. Non ha perso un colpo nemmeno il Siviglia di Sampaoli, che è uscito dalla difficile trasferta contro la Real Sociedad, con molte certezze e 36 punti in classifica, che valgono il ruolo di prima antagonista del Real Madrid, almeno sulla carta. Una delle certezze si chiama Ben Yedder, che si è portato a casa il pallone con una prova maiuscola: tre i goal messi a segno, di cui due tra il 25’ e il 29’, decisivi per indirizzare il match. Nella ripresa, prima del suo terzo sigillo personale arrivato a 7' dalla conclusione del match, c'è stata gloria anche per l'ex romanista Sarabia, che ha trovato il goal al 73’. Per la Real Sociedad si è trattato di un brutto e inatteso stop nella corsa all'Europa che conta. Chi invece, grazie all'ottavo posto e al mezzo passo falso del Bilbao ha ripreso a sperare è il Las Palmas di Boateng: grazie alla vittoria interna contro lo Sporting Gijon, arrivata grazie ad un sigillo di El Zhar al decimo minuto della ripresa, i punti in classifica sono diventati 24 e la zona Europa League è più vicina. Lo Sporting invece è sempre più impelagato nella lotta per non retrocedere. A proposito del Bilbao, il suo è senza dubbio il risultato più sorprendente di giornata: contro l'Alaves sembravano tre punti abbastanza semplici e invece gli ospiti hanno strappato un punto con le unghie e con i denti, salendo a 22 punti e portando a 10 le lunghezze di vantaggio sul Gjion, che oggi sarebbe la prima delle retrocesse. A proposito di lotta per non retrocedere, quelli in palio tra Betis Siviglia e Leganes erano punti doppi considerando la posizione di classifica delle due squadre. Ebbene, il Betis Siviglia ha senza dubbio fatto valere la maggior esperienza per quanto riguarda match di questo tipo, visto che dopo un primo tempo in cui il Leganes ha provato a fare la partita, ha colpito a inizio ripresa con Castro e poi ha chiuso la pratica a 5'dalla fine con Piccini. Ora il Betis è volato a 21 punti, mentre il Leganes resta a +4 sul Gjion e Valencia, con l'ex squadra di Prandelli che però deve ancora giocare contro l'Osasuna. Tornando in zona Europa o in quella dove vi sono le squadre che aspirano ad entrare in corsa, successo pesante del Celta Vigo contro il Malaga: partita sul 2 a 0 dopo 60' di gioco grazie a Iago Aspas e Wass e chiusa da Fontas al 73’. Solo per la statistica l'autorete di Wass a 4'dal termine.

Infine, nel match più atteso del turno, quello tra Villarreal e Barcellona, è arrivato un 1 a 1 che lascia l'amaro in bocca ai tifosi del Villareal. Nella prima partita giocata sempre al Madrigal, che però da sabato ha cambiato nome, il Villarreal era passato in vantaggio con un bel goal di Sansone su assist di Pato. Il Villarreal ha ingabbiato il Barca e la vittoria sarebbe stata meritata. Eppure, quando si ha Messi come avversario, bisogna aspettarsi la magia anche in pieno recupero e così è stato: al 93’ Messi ha messo a segno il pareggio con una punizione magistrale, salvando il Barca dalla sconfitta, ma non dalla fuga del Real Madrid di Zidane.

