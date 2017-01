Sydney International 2017/ Diretta Fognini-Kohlschreiber, Vinci-Sakkari streaming video SuperTennis, orario delle partite (oggi 9 gennaio)

DIRETTA SYDNEY INTERNATIONAL 2017: FOGNINI-KOHSLCHREIBER, VINCI-SAKKARI STREAMING VIDEO SUPERTENNIS, ORARIO DELLE PARTITE - Fognini-Kohlshchreiber, Vinci-Sakkari, Lorenzi-Florian Mayer: sono questi gli incontri che al Sydney International 2017 (inizio delle partite alla 1 della mattina italiana) interessano i tennisti italiani. Il torneo, di categoria ATP 250 e Wta International, non è forse tra i più prestigiosi nel circuito mondiale; tuttavia è molto importante perchè rappresenta l’ultimo passo verso gli Australian Open, e dunque la possibilità di incamerare altri punti e prepararsi al meglio al primo Slam della stagione.

Fabio Fognini, chiamato a riscattare un 2016 splendido nel privato (il matrimonio con Flavia Pennetta, che è in dolce attesa) ma pessimo in campo, esordisce a Sydney contro il tedesco Philipp Kohlschreiber, un giocatore da primi 20 al mondo che però ha pagato tantissimo gli infortuni subiti nel corso della carriera. Più agevole senza ombra di dubbio il test per Roberta Vinci, che è la testa di serie numero 9: la tarantina, che ha giocato a Brisbane venendo eliminata ai quarti (da Karolina Pliskova, che ha poi vinto il torneo) affronta la greca Maria Sakkari, ventunenne che lo scorso agosto era entrata nelle prime 100 del ranking e in carriera ha vinto sette tornei, anche se attende ancora il primo titolo Wta.

Il terzo italiano in corsa è Paolo Lorenzi, che un anno fa invece ha ottenuto la grande soddisfazione del primo trofeo Atp e ha anche avuto il suo best ranking; il romano sta esprimendo oggi il suo miglior tennis ma il suo match non sarà affatto semplice, visto che lo vedrà impegnato contro un Florian Mayer che, sia pure in calo verticale rispetto a qualche anno fa, mantiene qualità che possono sempre emergere.

La testa di serie numero 1 del tabellone maschile è Dominic Thiem, austriaco che ha giocato lo scorso novembre il primo Master della sua carriera e che può essere alla stagione della definitiva consacrazione; il numero 2 è invece Pablo Cuevas. I big non ci sono come già detto: hanno tutti scelto di presentarsi direttamente agli Australian Open, da Roger Federer (che ha giocato la Hopman Cup con Belinda Bencic) ai due finalisti di Doha, Novak Djokovic e Andy Murray. A proposito: il primo round del 2017 se l’è aggiudicato il serbo, che ha posto così la prima base per tornare numero 1 del ranking Atp.

La diretta tv del Sydney International 2017 riguarderà soltanto il torneo Wta: l’appuntamento è su SuperTennis, la web tv federale che si può seguire in chiaro (canale 64), attraverso il bouquet Sky (canale 224 del satellite) oppure, qualora non abbiate a disposizione un televisore, sul sito www.supertennis.tv per la diretta streaming video. Ricordiamo anche il portale ufficiale del torneo per tutte le informazioni utili: lo trovate all’indirizzo www.apiainternational.com.au. (Claudio Franceschini)

