Video / Chievo-Atalanta (1-4): highlights e gol della partita (Serie A, 19^ giornata)

VIDEO CHIEVO-ATALANTA (RISULTATO FINALE 1-4): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 19^ GIORNATA) - Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze la Fiorentina batte il Sassuolo per 2 a 1. Nel primo tempo i padroni di casa fanno la partita suonando la carica subito con Ilicic su punizione e passando poi in vantaggio al 10' con Kalinic, bravo a girare in rete il passaggio alto di Badelj. Gli ospiti creano e sfiorano il pareggio mancando però lo specchio della porta o fermandosi davanti alle parate di Tatarusanu, decisivo anche nel finale di frazione. Prima dell'intervallo, i viola raddoppiano grazie alla doppietta di Kalinic del 40', arrivata con un colpo di tacco sul passaggio rasoterra di Chiesa dalla destra. Nella ripresa, i neroverdi, nonostante gli infortuni per Gazzola e Magnanelli, rimangono uniti e riaprono la partita con il goal di Acerbi, preciso nel risolvere la mischia in area avversaria del 76'. Inutili i tentativi da parte del Sassuolo a ridosso del recupero con la Fiorentina in grado di rialzare il proprio baricentro. Analizzando le statistiche della partita a cominciare dal possesso palla favorevole con il 51%, emerge come il risultato finale dia ragione alla squadra di Sousa al termine di un incontro molto bilanciato. Parametri simili anche per quanto riguarda gli attacchi con un totale di 13 a 12 tiri dei quali 7 a 6 nello specchio, 4 conclusioni del solo Kalinic, oltre al 7 a 8 nelle occasioni da goal, con il croato a dividere lo speciale record di 3 opportunità con Pellegrini. La formazione ospite ha saputo distinguersi sia per palloni recuperati, 41 a 39 con 9 a testa per Acerbi e Cannavaro, che per palle perse, 47 a 38 con 10 per Ricci. Infine, dal punto di vista disciplinare, gli emliani hanno subito un numero di interventi irregolari maggiore rispetto ai toscani, 20 a 13, e l'arbitro Fabbri della sezione di Ravenna ha estratto il cartellino giallo 4 volte ammonendo Salcedo, Astori, Kalinic e Peluso.

Al termine della partita del Bentegodi, Andrea Petagna si è presentato ai microfoni di 'Sky Sport' per commentare la sua prestazione e quella di tutta la squadra, un po' rammaricato per non aver segnato un gol quest'oggi al Bentegodi: "Abbiamo fatto una splendida partita, personalmente mi è mancato solo il gol. Peccato perchè ci tenevo, ma va bene così, quello che conta è la prestazione e la vittoria di tutta la squadra. Se continuiamo così sarà davvero un campionato da ricordare" conclude l'attaccante nerazzurro, autore di un ottima prestazione contro il Chievo.

L'Atalanta sta disputando un campionato esemplare, il quarto posto ora non è più un miraggio ed anche il tecnico Gian Piero Gasperini elogia i suoi ragazzi ai microfoni di 'Sky Sport': "Sono felice, volevamo chiudere al meglio il girone d'andata e ci siamo riusciti. I miei giocatori sono stati grandi, chi è sceso in campo ha interpretato al meglio la gara, non pensiamo a quelli che non ci sono. Freuler e Grassi hanno fatto una bella partita, per Gagliardini c'è un vero e proprio accordo di mercato" commenta Gasperini che ha dovuto far fronte all'assenza di Kessiè partito per la Coppa d'Africa.

Male invece il Chievo, con la difesa che non ha saputo contenere le incursioni dei nerazzurri. Rolando Maran ha commentato la sconfitta ai microfoni di 'Radio Rai': "E' stata una giornata no, non avevo mai visto un Chievo così. Peccato, potevamo chiudere il girone d'andata in maniera diversa, adesso però dobbiamo andare avanti, sbagliamo poche partite, oggi è capitato e mi auguro non accada più" conclude il tecnico del Chievo. (Fabiola Carrieri)

CLICCA SUL PULSANTE > QUI SOTTO PER IL VIDEO DI CHIEVO-ATALANTA (RISULTATO FINALE 1-4): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 19^ GIORNATA)