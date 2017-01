Video / Genoa-Roma (0-1): highlights e gol della partita (Serie A, 19^ giornata)

VIDEO GENOA-ROMA (RISULTATO FINALE 0-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 19^ GIORNATA) - Andiamo a leggere le statistiche della sfida del Luigi Ferraris tra Genoa e Roma, valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A. Partita che ha visto la formazione capitolina imporsi per uan rete a zero grazie all'autogol sfortunato di Izzo al trentacinqueismo. Il dato del possesso palla premia al 53% i capitolini, che hanno mostrato anche più intarprendenza in fase offensiva con 16 tentativi totali. 10 invece i tiri del grifone, di cui 4 nello specchio della porta. 3 invece le conclusioni verso la porta di Lamanna da parte deglio uomini di Spalletti. Dal punto di vista del fraseggio, il Genoa ha completato 257 passaggi mentre la Roma 289. La precisione di esecuzione sorride alla formazione ospite (73%), dato leggermente superiore ai liguri (72%). Per quanto riguarda i falli, ne sono stati commessi 25: il direttore di gara Rizzoli ha estratto soltanto sei cartellini gialli, in una gara complessivamente corretta.

LE DICHIARAZIONI - Spazio ora ai commenti rilasciati nel post gara, con le parole a caldo del tecnico della Roma Luciano Spalletti: "E' stata una vittoria meritata, c'è da mettere in evidenza che hanno vinto con le cose che ho sempre criticato. Complimenti a loro. Abbiamo un grandissimo portiere, ha la qualità di anticipazione e grande reattività. E' una sorta di portiere-trequartista, ha l'intuizione e il tuffo che più assomigliano a giocate imprevedibili. Se non si viene a fare la partita come abbiamo fatto, diventa difficile uscirne. Loro sono una squadra forte fisicamente, allenata bene, giocano sul vincere i duelli individuali".

In casa Genoa, invece, ha parlato il presidente Enrico Preziosi commentando le ultime mosse in sede di mercato da parte del club: "I giocatori che vanno via sono sempre migliori di quelli che arrivano, ricordo le stesse polemiche quando acquistai Pavoletti. So cosa occorre per fare un campionato dignitoso, è questo il nostro obiettivo, niente di più. Pinilla in 2-3 settimane sarà un giocatore utile alla causa, oggi quando è entrato ha dato un altro peso all’attacco, a me piace molto e lui lo sa". (Jacopo D'Antuono)

