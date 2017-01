Video / Juventus-Bologna (3-0): highlights e gol della partita (Serie A, 19^ giornata)

VIDEO JUVENTUS-BOLOGNA (RISULTATO FINALE 3-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 19^ GIORNATA) - Battendo 3 a 0 il Bologna la Juventus in classifica sale a 45 punti ristabilendo le distanze sulla Roma (+4 sui giallorossi con una partita da recuperare), i bianconeri in casa rimangono a punteggio pieno con 10 vittorie in altrettante gare. Quinto KO esterno per i felsinei che lontani dal Dall'Ara hanno collezionato solamente 6 punti sui 20 complessivamente conquistati. Con la doppietta di stasera, Higuain sale a 12 gol in campionato portandosi al quarto posto nella classifica dei cannonieri, scavalcando Mertens e portandosi in scia a Dzeko e Belotti, oggi rimasti all'asciutto. In merito alla gara, la Juventus vanta un 56% di possesso palla (contro il 44% del Genoa), creando 8 occasioni da gol, tuttavia i bianconeri hanno inquadrato la porta solamente 4 volte, andando comunque a segno per 3 volte, a conferma del cinismo degli uomini di Allegri nell'area di rigore avversaria. Anche il computo dei calci d'angolo sorride alla Juventus (6 a 2), da rimarcare anche il dato sui palloni persi (36 a 35 per il Bologna nonostante il minor possesso palla), mentre la Juve ha fatto più ricorso ai cross (10) con i felsinei che invece si sono affidati maggiormente ai lanci lunghi (11). Viviani, al tempo stesso, è stato il giocatore che assieme a Marchisio ha recuperato più palloni (6) ma ne ha persi il maggior numero (8).

DICHIARAZIONI - Ai microfoni di Sky Sport le parole del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri: "Per noi oggi era importante vincere per tenere a distanza la Roma con una partita in meno. Ora abbiamo un calendario molto difficile con Fiorentina, Lazio, Sassuolo e Inter. È un campionato molto bello che resterà aperto fino al termine, le nostre inseguitrici continuano a fare tanti punti. Voglio fare i complimenti ai giocatori che interpretano al meglio i ruoli a seconda dei vari contesti, sapendo sempre fare la cosa giusta al momento giusto, e che si dedicano al 100% a eseguire i compiti che gli affido. Il rigore di Dybala? Sapevo che a Doha avrebbe sbagliato e quindi ho guardato, stasera invece ero convinto che segnasse e dunque ho distolto lo sguardo". Le parole del tecnico del Bologna, Roberto Donadoni, ai microfoni di Sky Sport, deluso per il KO maturato contro la Juve: "Siamo arrivati spesso sulla trequarti avversaria ma poi non siamo riusciti a proseguire oltre, peccato perché nella prima frazione di gioco, al di là dei gol subiti, ce la siamo giocata. Abbiamo commesso delle ingenuità a livello individuale che ci sono costate care, subire lo 0-3 quando cercavamo di rientrare ancora in partita ci ha tagliato definitivamente le gambe. In ogni caso questa lezione servirà parecchio ai giovani e bisogna trarre i giusti insegnamenti anche da sconfitte come questa. Non è tanto questione di avere un centrocampo più o meno muscolare, abbiamo elementi come Donsah che devono ancora ritrovare completamente il ritmo gara senza però rinunciare a sfruttare le loro qualità, abbiamo diverse soluzioni nella linea mediana" (Stefano Belli)

