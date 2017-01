Video / Lazio-Crotone (1-0): highlights e gol della partita (Serie A, 19^ giornata)

VIDEO LAZIO-CROTONE (RISULTATO FINALE 1-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 19^ GIORNATA) - Undicesima vittoria in campionato per la Lazio che chiude il girone d'andata al quarto posto con 37 punti, un bottino di tutto rispetto per una squadra che alla vigilia veniva data molto più in basso in classifica, soprattutto dopo l'estate travagliata con il mancato arrivo in panchina di Marcelo Bielsa, al suo posto si è presentato Simone Inzaghi che finora si sta comportando benissimo con i mezzi che si è ritrovato a disposizione. Tredicesimo KO stagionale per il Crotone che rimane fermo a 9 punti e la zona salvezza a -8, bottino davvero misero in trasferta per la formazione di Nicola che lontano dallo Scida ha ottenuto solamente in punto in 10 gare esterne, con il pari al Franchi contro la Fiorentina. Parlando della partita, risalta il dato sul possesso palla: 66% Lazio, 34% Crotone; i biancocelesti hanno preso l'iniziativa dall'inizio alla fine, creando i maggiori pericoli nella prima frazione con un gol annullato a Lombardi e il rigore sbagliato da Biglia, complessivamente 11 occasioni da gol e 7 tiri in porta ma solamente al novantesimo i padroni di casa hanno deciso la contesa con Immobile (10^ gol in campionato per il centravanti che interrompe un digiuno che durava da 7 gare). Sugli scudi il portiere del Crotone, Marco Festa, secondo di Cordaz, che oggi ha tenuto a galla i suoi con ben 5 parate, tutte decisive, impedendo alla Lazio di segnare già nel primo tempo e di dilagare nella ripresa. Un solo tiro in porta per gli ospiti, quello di Falcinelli, su cui Marchetti ha fatto decisamente buona guardia. La Lazio, inoltre, ha battuto ben 14 calci d'angolo (nessun corner, invece, per il Crotone), mentre gli uomini di Nicola per 3 volte sono ripartiti in contropiede provando a spaventare gli omologhi di Simone Inzaghi. Immobile ha recuperato 4 palloni, uno di questi gli ha consentito tra l'altro di siglare la rete che ha poi deciso la partita.

LE DICHIARAZIONI - Al termine della gara il match-winner, Ciro Immobile, è stato raggiunto dai microfoni di Sky Sport: "Il gol di oggi è stata un'autentica liberazione, tralasciando che non segnavo da tante partite la gara di oggi sembrava davvero stregata per noi con il rigore sbagliato e un gol forse ingiustamente annullato. Inoltre abbiamo trovato sulla nostra strada un portiere bravissimo che ci ha messo i bastoni tra le ruote, nonostante tutto alla fine ce l'abbiamo fatta".

Le parole del tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ai microfoni di Sky Sport: "Lazio fortunata? Assolutamente no, al di là di tutto la squadra ha battuto 14 corner e ha tirato 18 volte, questa è una vittoria strameritata anche se è arrivata nel finale solamente perché abbiamo trovato un portiere bravissimo che ha parato di tutto e perché noi abbiamo sbagliato troppo sotto porta: il risultato non fa assolutamente una grinza. I ragazzi sanno fin troppo bene che il difficile arriva adesso che dobbiamo confermarci, al ritiro di Auronzo nessuno avrebbe pronosticato che al termine del girone d'andata avremmo avuto 37 punti, ora dobbiamo cercare di crescere ulteriormente e possiamo farlo anche con gli elementi che finora hanno avuto poche possibilità di mettersi in luce, dobbiamo fare meglio negli scontri diretti".

Ai microfoni di Sky Sport il tecnico del Crotone, Davide Nicola, è visibilmente amareggiato: "Se non sbaglio è la quarta volta dall'inizio del campionato che perdiamo negli ultimi minuti e la cosa comincia a stufarmi perché compromette il nostro cammino verso la salvezza. In classifica abbiamo appena 9 punti e il bottino racimolato non rispecchia assolutamente la qualità del nostro gioco e il coraggio che i miei ragazzi mettono ogni volta in campo, ormai consapevoli che nonostante ci manchi ancora l'esperienza abbiamo dimostrato di essere competitivi e di poter dire la nostra. In particolare oggi se ci veniva convalidato il gol sullo 0-0 la partita poteva cambiare completamente, senza dimenticare dell'enorme importanza che avrebbe avuto quando hai di fronte un avversario come la Lazio. Stiamo crescendo e dobbiamo continuare su questa strada". (Stefano Belli)

