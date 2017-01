Video / Milan-Cagliari (1-0): highlights e gol della partita (Serie A, 19^ giornata)

VIDEO MILAN-CAGLIARI (RISULTATO FINALE 1-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 19^ GIORNATA) - Milan-Cagliari finisce sul risultato di 1-0 allo stadio San Siro di Milano in questo diciannovesimo turno della nostra Serie A. A segno sul tabellino Carlos Bacca, settimo centro stagionale, assist di Gianluca Lapadula. Da segnalare anche l'espulsione di Bruno Alves al minuto 94 per fallo da ultimo uomo. Una vittoria che permette al Milan di staccare l'Inter, superando nuovamente l'Atalanta, e di andare a un punto dalla Lazio a 36 punti e di portarsi in 5° posizione. Perde ancora in trasferta il Cagliari che viene sempre più attirato dalla zona a rischio della classifica. Per quanto concerne la partita, il possesso palla premia i padroni di casa per un totale di 59 a 41. I milanesi hanno calciato anche più volte verso la porta (21-6) centrandola poche volte (8-3). Il conto dei corner (11-3) premia ancora il Milan, così come i fuorigioco (4-3). Gli ospiti hanno subito 6 falli mentre i padroni di casa 11. I sardi hanno perso 46 palloni e ne hanno riconquistati 25, mentre i lombardi ne hanno persi 33 e recuperati addirittura di più, 35. Il Cagliari ha preferito attaccare dalla destra in ben 10 occasioni così come il Milan, 28 volte. Guardiamo ora i singoli protagonisti. Suso è stato l'unico giocatore a calciare più di una volta verso la porta (3). Dessena e Carlos Bacca i più pericolosi con 2 occasioni create. Locatelli ha recuperato ben 11 palloni, mentre Pisacane, il migliore del Cagliari, 6. Sau e Niang hanno perso più palloni (10-9). I più fallosi sono stati Bruno Alves, 3 falli, e Abate con un solo fallo.

DICHIARAZIONI - Vincenzo Montella, tecnico del Milan, ha commentato la vittoria ottenuta contro il Cagliari ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo iniziato bene la partita comandando il gioco. Molto possesso palla, ma poche verticalizzazioni perché loro si difendevano in 6. Nel finale con il 4-2-4 abbiamo rischiato ma è andata bene. Sono soddisfatto della squadra, abbiamo ottenuto una bella vittoria contro una squadra che ci ha messo in difficoltà. In settimana i ragazzi si erano allenati molto bene, sono arrivati pronti al match di oggi. Il gol di Bacca? Gli mancava segnare. Sono felice che sia riuscito a sbloccarsi e fare un gol decisivo. Mi aspetto adesso un gol di Niang così, perché sta crescendo molto a livello mentale". Massimo Rastelli, tecnico del Cagliari, ha commentato la sconfitta contro il Milan ai microfoni di Sky Sport: "Bisogna accettare il verdetto del campo. C’è rammarico dopo la prestazione che abbiamo messo in campo stasera. Dispiace perdere a due minuti dalla fine, dopo una buona prestazione. Credo che il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Prima del gol del Milan c'era un fallo su Isla davanti alla mia panchina. Tornare a casa con un punto contro una grande squadra ci avrebbe dato grande morale. Dopo il Sassuolo l’ambiente era molto elettrico, a volte possono starci episodi sopra le righe. I miei sono però dei bravi ragazzi che mi seguono e oggi lo hanno dimostrato". (Francesco Gallo)

