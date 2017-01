Video / Sassuolo-Torino (0-0): highlights della partita (Serie A, 19^ giornata)

VIDEO SASSUOLO-TORINO (RISULTATO FINALE 0-0): HIGHLIGHTS DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 19^ GIORNATA) - Al Mapei Stadium Sassuolo e Torino non riescono a superarsi: la partita della diciannovesima giornata di Serie a finisce 0-0. Andiamo ad analizzare i dati statistici della partita per comprendere meglio l'andamento del match. Cominciamo dal possesso palla (40% Sassuolo, 60% Torino). La squadra di casa è riuscita ad andare al tiro solamente 6 volte, centrando lo specchio della porta in 2 occasioni; il Torino invece è andato alla conclusione ben 15 volte impegnando però Consigli solamente in 1 circostanza. Passiamo ora alle occasioni da rete che vedono come si può prevedere una supremazia degli ospiti i quali sono riusciti a crearne ben 6 contro le 2 dei padroni di casa. Anche per quanto riguarda i calci d'angolo, sono stati gli ospiti a prevalere con 8 corner conquistati contro 1 solo calciato dagli emiliani. Dal punto di vista disciplinare è stata una gara piuttosto corretta dato che sono stati fischiati solamente 33 calci di punizione (17-16) e l'arbitro Irrati ha dovuto estrarre solo 5 cartellini gialli (2-3). Il Sassuolo è riuscito a perdere meno palloni (29-31) ma gli uomini di Di Francesco ne hanno anche recuperato meno (29-31). Per concludere diamo un'occhiata ai singoli protagonisti dell'incontro. Marco Benassi, Alessandro Matri e Matteo Politano sono stati gli unici ad aver calciato in porta; Domenico Berardi e Davide Zappacosta sono i calciatori che con 2 hanno servito più assist mentre Andrea Belotti quello che ha avuto il maggior numero di occasioni da gol sempre con 2. I due capitani Francesco Acerbi e Emiliano Moretti sono stati i giocatori che hanno recuperato più palloni (6), mentre Andrea Belotti con 9 quello che ne ha perso maggiormente; lo stesso Andrea Belotti e Mirko Valdifiori infine con 4 calci di punizione concessi sono stati i più fallosi.

LE DICHIARAZIONI - Il commento del tecnico del Sassuolo, Eusebio Di Francesco, al termine del pareggio interno contro il Torino, ai microfoni di Radio Rai: “Ho cambiato dal 4-3-3 al 4-2-3-1, siamo stati più pericolosi in particolar modo nel secondo tempo. Sono dell’idea che se riusciamo a recuperare la condizione di tanti infortunati, mi permetterà di maggiore tranquillità e qualità. Queste due partite saranno determinanti per definire il prosieguo del nostro campionato. Aquilani? Era il giocatore che volevo, pensavo che non reggesse tutta la gara invece si è subito amalgamato nella mentalità della squadra”.

Ecco invece quanto dichiarato dall'allenatore del Torino Sinisa Mihajlovic ai microfoni di Radio Rai: "Sono un po' amareggiato. Abbiamo fatto la gara noi e dovevamo e potevamo vincere. Dovevamo prenderci la vittoria con cattiveria, ma non ci siamo riusciti. Il Sassuolo è una buona squadra, ha pagato il doppio impegno campionato-Europa, ma usciranno alla distanza". (Marco Guido)

