Video / Udinese-Inter (1-2): highlights e gol della partita (Serie A, 19^ giornata)

VIDEO UDINESE-INTER (RISULTATO FINALE 1-2): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 19^ GIORNATA) - L'Inter ottiene la quarta vittoria consecutiva e raggiunge momentaneamente il Milan al quarto posto in classifica, a quota 33 punti. Certo, i rossoneri e le altre rivali devono ancora giocare, ma intanto i nerazzurri hanno superato l'Udinese con il risultato di 2-1 al termine di una partita complicatissima. Già, perché i padroni di casa partono a mille all'ora e al 5' serve subito un grande Handanovic per disinnescare la bomba di Fofana dalla distanza. Al 17' i padroni di casa passano meritatamente in vantaggio. Samir serve sul taglio Jankto; il centrocampista si infila tra D'Ambrosio e Murillo e infila il portiere sloveno con un sinistro imprendibile. L'Inter è in bambola e rischia di subire il raddoppio. Al 20' Duvan Zapata raggiunge il fondo e dalla sinistra apparecchia per De Paul: il giovane talentino bianconeri anticipa secco Miranda ma il suo tentativo impatta sul palo. Continua il monologo dell'Udinese, con Jankto che si beve Murillo ma manca il bersaglio grosso con una conclusione finita di poco sul fondo. Al 43' Handanovic alza in corner un tiro-cross di De Paul, mentre sul corner seguente Widmer fallisce la deviazione per il 2-0 da distanza ravvicinata. Nel primo dei 2' di recupero l'Inter trova il clamoroso pareggio, pur non avendo mai creato seri pericoli dalle parti di Karnezis. Icardi si allarga sulla sinistra, raccoglie un suggerimento di Ansaldi e serve a centro area Perisic. Il croato, libero dalla marcatura dei difensori, trova il gol che vale l'1-1. Nella ripresa i nerazzurri cambiano atteggiamento e flirtano con il sorpasso. Candreva lascia partire un traversone pericoloso, raccolto da Banega all'altezza del secondo palo: il tiro al volo dell'argentino termina incredibilmente fuori. L'Udinese è scarica ma prova comunque a reagire con Duvan Zapata: il colombiano entra in arema la sua conclusione non trova il bersaglio grosso. Nel finale esce fuori la maggiore qualità dell'Inter: all'82' Widmer salva a pochi passi dalla linea di porta un piazzato di Joao Mario mentre all'87' ecco il definitivo 2-1 di Perisic. Il croato raccoglie un calcio di punizione dalla destra di Joao Mario e di testa infila Karnezis. L'Udinese esce sconfitto dal confronto con i nerazzurri ma i friulani, a tratti, hanno offerto un bel gioco. Gli uomini di Del Neri hanno totalizzato 12 conclusioni, 3 delle quali verso lo specchio di Handanovic. Gli ospiti, al contrario, si sono fermati a 9 tiri: 4 in porta. Il possesso palla sorride all'Inter: 64,2% contro il 35,8% dei locali. Ciò nonostante, il giro palla dei meneghini è apparso inconcludente e fine a se stesso.

LE DICHIARAZIONI - Al termine di Udinese-Inter ecco quanto dichiarato dal tecnico dei nerazzurri, Stefano Pioli, a Premium Sport: "Senza il duro lavoro di tutta la squadra non si va da nessuna parte. I giocatori dopo le vacanze si sono presentati bene. Questo è un premio per il lavoro fatto. Dobbiamo iniziare le partite in modo migliore. Non è il massimo partire sotto. Oggi siamo stati generosi e abbiamo creato cinque-sei nette palle gol. Archiviamo questa vittoria e pensiamo alla prossima partita. Banega e Joao Mario? Potranno giocare insieme quando avremo equilibri migliori".

Queste, invece, le parole a caldo di Samir Handanovic, portiere dell'Inter: "La vittoria di oggi è un bel segnale per noi. Giocare a Udine non era facile e non lo è mai per nessuno. Nel secondo tempo siamo tornati in campo con un piglio giusto e abbiamo recuperato. Dobbiamo continuare su questa strada". (Federico Giuliani)

