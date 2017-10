AZERBAIGIAN TURCHIA/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Europei volley 2017)

Volley, immagini di repertorio (Foto: Lapresse)

Hanno provato fino all'ultimo a regalare la finale dell'Europeo di volley femminile ai propri tifosi: alla fine, però, le pallavoliste dell'Azerbaigian impegnate nella rassegna continentale nel palazzetto "amico", a Baku, hanno dovuto arrendersi alla superiorità di un'Olanda che andrà a giocarsi il titolo contro la corazzata Serbia. Sarà dunque tra le padrone di casa azere e la Turchia, la finale 3° e 4° posto di un campionato europeo che ha riservato sorprese su sorprese. L'ultima riguarda per certi versi proprio la squadra che sulla bandiera riporta la falce di luna. La squadra allenata dal nostro Giovanni Guidetti, infatti, non è riuscita a trovare le energie necessarie a scalfire le certezze di una Serbia apparsa in controllo fin dal primo punto del match, mancando così la quarta finale consecutiva all'Europeo femminile. A pesare, con ogni probabilità, le tante energie fisiche e mentali lasciate sul parquet il giorno prima, quando le turche avevano firmato l'impresa sulla formazione favorita per la vittoria finale della manifestazione, la Russia.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA FINALE 3° POSTO

Scenderanno in campo alle ore 14 Azerbaigian e Turchia: in palio, a Baku, la medaglia di bronzo dell'Europeo di volley femminile. La diretta tv sarà messa a disposizione da Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando e disponibile anche al numero 227 della piattaforma satellitare Sky. Inoltre, sarà possibile seguire la finale 3° posto della rassegna continentale anche via web con lo streaming garantito sul sito www.raiplay.it.

AZERE FAVORITE?

Indicare la favorita della finale 3° posto dell'Europeo di volley femminile è un vero e proprio terno al lotto. Per quanto le quote premino le padrone di casa, non si può non considerare che le azere sono reduci dalle fatiche di una partita come quella con l'Olanda difficile da smaltire in meno di 24 ore. La squadra orange, infatti, si è imposta soltanto dopo una battaglia culminata nel tie break del quinto set e per la squadra ospitante non sarà facile resettare dopo aver assaportato il sogno di giocarsi l'Europeo davanti al pubblico amico. Di contro c'è che la Turchia vista contro la Serbia (vincitrice 3-0) è apparsa scarica e sulle gambe, quasi come se la vittoria a sorpresa contro la Russia avesse prosciugato le ragazze del nostro Giovanni Guidetti di ogni energia. Precedenti? L'ultimo risale al 2015: in quell'occasione si imposero le turche, oggi chissà...

