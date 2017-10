Alessandria Arezzo/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Alessandria Arezzo, Serie C (Foto LaPresse)

Alessandria Arezzo, alle ore 16:30 di domenica 1 ottobre, sarà diretta da Lorenzo Maggioni ed è valida per la sesta giornata del girone A della Serie C 2017-2018. Le due compagini, dopo campionati vissuti nelle parti alte della classifica, stanno recitando il ruolo di nobili decadute nella stagione attualmente in corso. In particolare i piemontesi, che lo scorso anno gettarono alle ortiche la promozione in cadetteria, perdendo il primo posto appannaggio della Cremonese e la finale play-off contro il Parma. Ora i grigi si trovano in zona play-out al terz'ultimo posto con soli tre punti racimolati. Stesso punteggio per l'Arezzo, che dalla lotta play-off è passato a quella per non retrocedere. Ecco perché la sfida di domenica sarà un crocevia fondamentale per dire addio ad un momento complicatissimo e incominciare la risalita verso la vetta della graduatoria.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Alessandria Arezzo non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA

Il mister dell'Alessandria Cristian Stellini dovrebbe riproporre il modulo 3-5-2 già visto nella precedente giornata contro la Robur Siena. Suddetto modulo in fase di non possesso si trasforma in un difensivo 5-3-2, difatti contro i toscani la porta è rimasta inviolata. L'estremo difensore titolare sarà Michael Agazzi, e collaborerà con la difesa a cinque formata dal terzino destro Vedran Celjak, dal terzino sinistro Roberto Ranieri e dai tre difensori centrali Felice Piccolo, Simone Gozzi e Tiago Casasola. A centrocampo la mezzala destra sarà Simone Branca, la mezzala sinistra Gianluca Nicco e il mediano di costruzione Nicola Bellomo. A completare l'undici titolare ci saranno le due punte centrali Cristian Bunino e Manuel Fischnaller.

PROBABILI FORMAZIONI AREZZO

La risposta del tecnico aretino Massimo Pavanel consisterà nel modulo di gioco 4-3-3,con il quale gli amaranto hanno perso la precedente sfida di campionato nel derby toscano contro la Lucchese Libertas. Il portiere titolare sarà Daniele Borra, che non potrà contare sulla copertura del difensore centrale Stefano Ferrario, espulso nella sfida precedente. Dunque la difesa a quattro sarà formata dal terzino destro Alessio Luciani, dal terzino sinistro Sergio Sabatino e dai due difensori centrali Michele Rinaldi e Zach Muscat. Il centrocampo a tre sarà formato da Giuseppe De Feudis al centro, Mattia Corradi sul centro-destra e Fabio Foglia sul centro-sinistra; infine il tridente d'attacco vedrà giocare l'ala destra Aniello Cutolo, l'ala sinistra Eugenio D'Ursi e la punta centrale Davide Moscardelli.

LA CHIAVE TATTICA

Entrambe le squadre hanno bisogno di punti, e probabilmente nella prima parte di gara daranno vita ad una fase di studio. Probabile che il match aumenti d'intensità nelle ripresa, quando piemontesi e toscani cercheranno di sfruttare le incertezze delle difese avversarie per provare a portare a casa tre punti fondamentali per il prosieguo.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Per Alessandria Arezzo, partita valida per la sesta giornata in Serie C 2017-2018 (girone A), l’agenzia di scommesse BetCalcio ha previsto le seguenti quote: il segno 1 (vittoria Alessandria) vale 1,85; il segno X (pareggio) è quotato 3,30 mentre il segno 2 (vittoria Arezzo) vi permetterebbe di vincere 4,20 volte la quota che avrete deciso di mettere sul piatto.

