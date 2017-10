Arzachena Monza/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Arzachena Monza (Foto LaPresse, repertorio)

Arzachena Monza, partita che sarà diretta dall’arbitro Eduart Pashuku della sezione di Albano Laziale, si gioca oggi pomeriggio, domenica 1 ottobre alle ore 16.30 per la sesta giornata del campionato di Serie C, girone A. Il club della Costa Smeralda è alla prima storica partecipazione al campionato di terza serie nazionale ed ha iniziato il suo cammino con tanto entusiasmo e buone intenzioni. Il tecnico Mauro Giorico, da tre anni sulla panchina sarda, ha ricevuto come incarico dalla società di portare alla salvezza la squadra in modo da cominciare a costruire qualcosa di importante per i prossimi anni. I sardi sono partiti benissimo e hanno portato a casa 6 punti in cinque gare, bottino di tutto rispetto per una neopromossa e tengono al momento la formazione sopra la zona playout. Per questo motivo i tifosi sperano nel raggiungimento di un obiettivo a suo modo storico.

Il Monza di Zaffaroni, prossimo avversario dei biancoverdi, proverà a rovinare l'entusiasmo sardo e a confermare un periodo di forma che dura da tre giornate e che ha avuto il suo culmine nel 4-0 rifilato alla Carrarese nello scorso turno. I brianzoli puntano ai playoff e da questo avvio di stagione i mezzi sembrano essere dalla loro parte. Il maggior merito della squadra è quello di subire poco, tanto da essere al momento la miglior difesa del girone insieme a Siena e Pisa, e di avere comunque la capacità di rendersi pericolosi. Il giocatore più in palla è stato fino ad ora Luca Giudici, autore di 3 reti in questo avvio di stagione pur non essendo sempre fra i titolari.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Arzachena Monza non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

LE PROBABILI FORMAZIONI ARZACHENA MONZA

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il tecnico di casa Giorico sembra intenzionato a confermare il 3-5-2 con cui ha presentato la squadra a questo torneo. Davanti a Ruzittu, che sarà il portiere, spazio dunque a Piroli, Peana e Sbardella in difesa, con Casini e Bertoldi sugli esterni. A centrocampo troveremo nel mezzo il capitano Bonacquisti, insieme a Nuvola e La Rosa, mentre in avanti c'è da sciogliere il dubbio legato alla presenza di Michele Vano. In alternativa pronto il tandem Curcio-Sanna. Dall'altra parte Zaffaroni schiera un 4-4-2 con Liverani in porta, Origlio e Carissoni esterni, Negro e Riva in mezzo. A centrocampo Guidetti e Galli saranno i due titolari, con D'Errico e Giudici sugli esterni. In attacco probabile il rientro di Sacha Cori insieme a Ponsat, con Barzotti e Palazzo come risorse a gara in corso.

PRONOSTICO E QUOTE

Ci si attende una gara a viso aperto e con due squadre che, in questo avvio, hanno dimostrato di avere un'impronta offensiva. Chi la spunterà è difficile dirlo, ma la sensazione è che i lombardi possano far male alla difesa sarda dimostratasi labile nelle prime giornate. Nonostante ciò, secondo il bookmaker SNAI c'è equilibrio per Arzachena Monza: il segno 2 è dato a 2,80 a fronte di un 1 a 2,30. Il segno X è quotato 3,10.

