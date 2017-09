Atalanta Inter Primavera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Atalanta Inter Primavera - LaPresse

Atalanta Inter Primavera sarà diretta dall’arbitro Giovanni Nicoletti di Catanzaro; le due squadre scendono in campo oggi, domenica 1 ottobre alle ore 11.00 per questa partita valida come posticipo della quarta giornata nel campionato Primavera 1 2017-2018, la grande innovazione di questa stagione con le migliori 16 squadre del panorama giovanile italiano riunite in un girone unico. Atalanta e Inter fanno parte sicuramente della fascia più nobile, vista la forza dei due vivai nerazzurri, che senza ombra di dubbio daranno vita ad un derby lombardo da seguire con grandissima attenzione. Nelle prime tre giornate 7 punti per l’Inter e 6 per l’Atalanta, a conferma della forza di queste due squadre.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Atalanta Inter Primavera sarà trasmessa in diretta tv su Sportitalia, appuntamento dunque in chiaro sul canale 60 - mentre gli abbonati al pacchetto satellitare Sky potranno accedervi dal canale 225 della piattaforma. Inoltre è disponibile la diretta streaming video, offerta senza costi aggiuntivi dal sito www.sportitalia.it.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA

Espulso nella scorsa giornata il numero 10 Mallamo, vedremo questo che cosa comporterà nelle scelte di formazione da parte dell’allenatore dell’Atalanta Primavera, Massimo Brambilla. In attacco dunque il punto di riferimento sarà Barrow, il numero 9 reduce dalla doppietta nella partita contro la Sampdoria di settimana scorsa, ma l’assenza di Mallamo potrebbe portare delle novità anche a livello di modulo. A centrocampo il nome di riferimento è senza dubbio Melegoni, che ha già assaggiato più di una volta il campo anche in prima squadra, godendo della fiducia di mister Gian Piero Gasperini. In difesa non ci sono dubbi sul modulo a quattro davanti al portiere Carnesecchi, con la coppia centrale formata da Alari e Salvi, mentre i terzini dovrebbero essere Del Prato a destra e Migliorelli a sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI INTER

Un vero peccato l’infortunio di Zinho Vanheusden, che priva l’Inter di un difensore di spicco a livello Primavera, tanto è vero che sempre più spesso gravitava nell’orbita della prima squadra come riserva di Skriniar e Miranda. Vedremo dunque chi giocherà titolare al fianco di capitan Lombardoni, punto di riferimento di una retroguardia che per il resto dovrebbe puntare su Dekic in porta, Valietti terzino destro e Sala sulla corsia mancina, dal momento che mister Stefano Vecchi punta sul modulo 4-3-1-2. A centrocampo il principale punto di riferimento dei nerazzurri milanesi (precisazione fondamentale giocando contro l’Atalanta) è Emmers, mentre in attacco i punti di riferimento sono il trequartista Zaniolo e il danese Odgaard, già diventato un idolo dei tifosi grazie alla tripletta rifilata al Milan nel derby.

