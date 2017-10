Atalanta-Juventus/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Atalanta-Juventus, LaPresse

Atalanta-Juventus, diretta dal signor Damato della sezione di Barletta (che potrà contare sull'apporto dei guardalinee Valeriani e Marrazzo, del quarto ufficiale Nasca e del var Orsato), è il posticipo che chiuderà in bellezza la settima giornata di Serie A 2017-2018: appuntamento allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo per il calcio d'inizio, previsto per le ore 20.45 di domenica 1 ottobre 2017 per questa attesissima partita.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

Sky Sport e Mediaset Premium dedicheranno - com'è giusto che sia - un'ampia copertura per Atalanta-Juventus: le due pay-tv garantiranno la diretta tv del match sulle rispettive piattaforme, sul satellite bisognerà sintonizzarsi sui canali 201, 206 oppure 251; sul digitale terrestre il canale designato per la messa in onda è Premium Sport (posizione numero 370 del decoder in SD, 380 in HD). In alternativa è ovviamente disponibile la diretta streaming video attraverso Sky Go e Premium Play utilizzabili su smartphone e tablet tramite le omonime app oppure collegandosi agli indirizzi http://skygo.sky.it e http://play.mediasetpremium.it.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA

La formazione di Gasperini si presenta all'appuntamento contro i campioni d'Italia sulle ali dell'entusiasmo: dopo le prime due sconfitte in campionato gli orobici si sono rimessi in carreggiata grazie alle vittorie contro Sassuolo e Crotone, ma soprattutto stanno facendo un'ottima figura in Europa League. Al Mapei Stadium l'Atalanta ha regolato l'Everton con un incredibile 3 a 0 per poi pareggiare 1-1 in casa del Lione, che lo scorso anno aveva invece eliminato la Roma, rimanendo così in piena corsa per la qualificazione dei sedicesimi di finale. Ora il club bergamasco intende togliersi un'altra grande soddisfazione davanti al proprio pubblico, a parte Toloi tutta la rosa sarà a completa disposizione di Gasperini. Torna anche Petagna assente nell'ultima gara contro la Fiorentina in cui l'Atalanta era riuscita a evitare il KO proprio in extremis con il gol di Freuler su assist di Cornelius.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS

Dopo le prime sei giornate di campionato la Juventus, assieme al Napoli, rimane ancora a punteggio pieno e intende esserlo anche al termine del settimo turno. Espugnare il campo di Bergamo non sarà un gioco da ragazzi, sebbene ci sia già riuscita la Roma all'esordio. I bianconeri, inoltre, reduci dal 2 a 0 in Champions League ai danni dell'Olympiacos, avrebbero bisogno di effettuare qualche rotazione per far riposare qualche uomo che finora non ha mai potuto tirare il fiato da agosto. Allegri, inoltre, ha scoperto di avere la coperta più corta del previsto a centrocampo, a causa degli infortuni di Marchisio e Pjanic: a questo punto con ogni probabilità rivedremo dal primo minuto Matuidi e Bentancur, visto che Khedira è sì tornato in gruppo ma è ancora in precarie condizioni fisiche. Alternative limitate anche in difesa dove verranno a mancare sicuramente De Sciglio e Howedes che non è mai sceso in campo con la nuova maglia. Dovrebbe invece tornare titolare Gonzalo Higuain che mercoledì scorso si è finalmente sbloccato, unico inamovibile Paulo Dybala che Allegri schiererebbe anche se avesse 40 di febbre.

I PRECEDENTI

Lo scorso 28 aprile Atalanta e Juventus si sono affrontate per l'ultima volta, a Bergamo finì 2-2 con le reti di Conti e Freuler per i padroni di casa, autogol di Spinazzola e Dani Alves per gli ospiti. L'ultima vittoria dei bianconeri risale all'11 gennaio 2017 quando agli ottavi di Coppa Italia la squadra di Allegri vinse per 3 a 2: Dybala, Mandzukic e Pjanic consentirono alla Vecchia Signora di approdare ai quarti rendendo inutili le marcature di Konko e del giovane Latte Lath. L'ultimo successo degli orobici in campionato risale addirittura al 3 febbraio 2001 quando tra le mura amiche dell'Atleti Azzurri d'Italia l'Atalanta si impose per 2 a 1. Il bilancio dei 125 confronti ufficiali è di sessantotto vittorie per la Juventus, quarantatré pareggi e appena quattordici successi per i bergamaschi.

QUOTE E SCOMMESSE, IL PRONOSTICO

Pur giocando in trasferta la Juventus gode dei favori del pronostico: il 2 dei bianconeri su Bet365 viene dato ad appena 1,80 con Unibet che offre una vincita di 3,65 per il risultato di parità; Betclic alza la quota a 5,25 per la vittoria interna dell'Atalanta. L'incontro, pur riguardando due tra le migliori squadre italiane, non dovrebbe essere ricco di gol secondo i bookmaker visto che su PaddyPower l'Under viene dato a 1,72 contro l'Over a 2,05. Il risultato esatto di 2 a 1 viene quotato a 8,25 su Betclic.

