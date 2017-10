Barcellona Las Palmas rinviata?/ Il Barca non vuole giocare per il referendum: perderà a tavolino?

Barcellona Las Palmas rinviata? (Foto: LaPresse)

Niente Barcellona-Las Palmas: le due squadre non scenderanno in campo, la partita non si disputerà. La clamorosa indiscrezione è emersa poco fa: gli organismi di sicurezza catalani avrebbero deciso, secondo i media spagnoli, di non far giocare il match. Il Barcellona aveva inizialmente chiesto alla Federcalcio spagnola il rinvio della partita, a causa delle tensioni per il referendum sull'indipendenza, ma da Madrid è arrivato il no. Quindi la società catalana ha interpellato la "Junta de Seguridad": dopo un lungo colloquio tra i funzionari dei Mossos e i dirigenti catalani è emersa la decisione di rinviare la partita. Il Las Palmas, invece, prima della decisione di sospendere la partita, aveva annunciato che sarebbe sceso in campo con una bandiera spagnola sulla maglia. Una scelta che era stata sottoposta alla Liga BBVA, che aveva dato parere favorevole. La tensione resta alta: il Barça rischia di perdere a tavolino?

A RISCHIO LO SVOLGIMENTO DELLA PARTITA AL CAMP NOU

La tensione è altissima a Barcellona nella giornata del referendum: il presidente del club catalano, Josep Maria Bartomeu, è in costante contatto da questa mattina con le autorità e le forze di polizia. Il "rivale" politico Agustì Benedito invita il club a non far scendere in campo la squadra dopo le violenze della Guardia Civil. Si è già schierato Gerard Piqué, che in mattinata si è recato in uno dei seggi allestiti per le votazioni del referendum e poi ha pubblicato un commento in lingua catalana. «Ho votato. Insieme siamo inarrestabili in difesa della democrazia», ha scritto il difensore. Anche Pep Guardiola ha espresso il suo sostengo al referendum catalano: «È un giorno per la democrazia. Non chiediamo l'indipendenza, ma il permesso di votare. Il referendum è legale». Stando a quanto riportato dal Mondo Deportivo, quotidiano sportivo vicino alle dinamiche del club blaugrana, la partita sarebbe stata sospesa, ma si attendono conferme ufficiali. Nel frattempo il Las Palmas ha raggiunto il Camp Nou, dove la sicurezza è garantita dai Mossos: in corso colloqui con la terna arbitrale.

Ja he votat. Junts som imparables defensant la democràcia. pic.twitter.com/mGXf7Qj1TM — Gerard Piqué (@3gerardpique) 1 ottobre 2017

COMUNICADO OFICIAL

https://t.co/okzQAcyTj7 pic.twitter.com/5nt9GpjnwX — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) 1 ottobre 2017

