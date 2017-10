Bassano AlbinoLeffe/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Bassano AlbinoLeffe, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Bassano AlbinoLeffe, che sarà diretta dall'arbitro Federico Longo, è una delle partite della sesta giornata della Serie C 2017-2018 e, per il girone B, si gioca alle ore 14 di domenica 1 ottobre. Il Bassano Virtus è più avanti in classifica, avendo conquistato tre vittorie e un pareggio dopo la sconfitta nella gara inaugurale della stagione in corso. I veneti cercano la seconda vittoria consecutiva dopo il successo esterno contro il Sudtirol Alto-Adige della scorsa settimana. L'Albinoleffe invece aveva cominciato la stagione con due sconfitte consecutive, prima di ottenere tre vittorie di fila che l'hanno rilanciata prepotentemente fra le migliori, precisamente al settimo posto in classifica. Conseguentemente la squadra che uscirà vincitrice dalla contesa potrà proseguire il proprio percorso di crescita già intrapreso, mentre la perdente dovrà ripartire dagli errori commessi e cercare di invertire la tendenza per non perdere un posto di lusso nei play-off.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Bassano AlbinoLeffe non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI BASSANO

Il mister del Bassano Virtus, Giuseppe Magi, non dovrebbe discostarsi dal modulo di gioco 4-2-3-1, schieramento molto offensivo e che, come detto in precedenza, ha già cominciato a dare i propri frutti. Gli interpreti saranno i seguenti: fra i pali giocherà l'estremo difensore Matteo Grandi, sostenuto nella protezione della porta dal terzino destro Cristian Andreoni, dal primo difensore centrale Alberto Barison, dal secondo difensore centrale Nicola Bizzotto e dal terzino sinistro Francesco Karkalis; a centrocampo si disporranno i due mediani di contenimento Stefano Botta sul centro-destra e Stefano Salvi sul centro-sinistra; Sulla trequarti invece giocheranno l'ala destra Mattia Minsso, il fantasista centrale Dario Venitucci e l'ala sinistra Gianluca Laurenti, che daranno sostegno all'unica punta centrale Abou Diop.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE

Per contrastare le bocche di fuoco avversarie l'allenatore Massimiliano Alvini utilizzerà il modulo di gioco 3-5-2, con il quale ha già ottenuto buoni risultati nella stagione passata. Il portiere titolare sarà Achille Coser, mentre davanti a lui giocheranno i tre difensori centrali Andrea Zaffagnini, Fabio Gavazzi ed Edoardo Scrosta. Nel centrocampo a cinque confermati Juri Gonzi e Roberto Cortellini sulle fasce, mentre al centro dialogheranno Leo Di Ceglie, Francesco Agnello e Alessandro Sbaffo. A finalizzare l'azione ci saranno le due punte centrali Carmine Giorgione e Mario Ravasio.

LA CHIAVE TATTICA

Il Bassano Virtus, visto il modulo molto offensivo e spregiudicato, dovrà stare attento a non scoprirsi eccessivamente in fase difensiva. Infatti l'Albinoleffe ha dimostrato di saper creare delle ripartenze molto rapide, e di portare tanti uomini in area di rigore. Non a caso nell'ultima sfida di campionato le reti sono state delle due mezzali, che spesso e volentieri effettuano tagli profondi che mettono in difficoltà i difensori delle squadre avversarie.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Per Bassano AlbinoLeffe, partita valida per la sesta giornata in Serie C 2017-2018 (girone B), l’agenzia di scommesse Snai ha previsto le seguenti quote: il segno 1 (vittoria Bassano) vale 2,05; il segno X (pareggio) è quotato 3,15 mentre il segno 2 (vittoria AlbinoLeffe) vi permetterebbe di vincere 3,40 volte la quota che avrete deciso di mettere sul piatto.

© Riproduzione Riservata.