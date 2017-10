Benevento-Inter/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Benevento-Inter (LAPRESSE)

Benevento-Inter sarà diretta dall’arbitro Daniele Doveri della sezione di Roma: ad assisterlo i guardalinee De Meo e Di Vuolo, il quarto uomo Fourneau e gli addetti al VAR Valeri e Giallatini. La partita si gioca domenica 1 ottobre 2017 allo stadio Ciro Vigorito: calcio d’inizio alle ore 15:00. La classifica di Serie A prima della 7^giornata vede il Benevento all’ultimo posto ancora senza punti, mentre l’Inter si trova in terza posizione a quota 16. Prossima giornata dopo la sosta per le nazionali: domenica 15 ottobre il Benevento sarà di scena a Verona contro l’Hellas, l’Inter invece affronterà il Milan nel derby.

BENEVENTO-INTER, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

Benevento-Inter sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Calcio 1 HD, il numero 251. I clienti Sky abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; i non abbonati al pacchetto Calcio potranno invece acquistare il match in pay-per-view con il codice 407318. Benevento-Inter sarà trasmessa in diretta tv anche da Mediaset: il canale di riferimento sarà Premium Sport 2, il numero 371 del digitale terrestre disponibile anche in alta definizione (HD) al numero 381; per gli abbonati possibilità di diretta in streaming video tramite PremiumPlay. Da questa giornata alcune partite di Serie A, tra cui Benevento-Inter, saranno trasmesse in diretta streaming video anche dal portale sportube.tv, cui bisognerà collegarsi per acquistare il match.

LA SITUAZIONE

Inizio da incubo per il Benevento che ha cominciato il suo primo campionato di Serie A con 6 sconfitte di fila. L’ultima porta la firma del Crotone, che si è aggiudicato lo scontro diretto dello Scida vincendo per 2-0 con una rete per tempo, quella di Mandragora poco prima dell’intervallo (43’) e quella dello svedese Rohden nella ripresa (58’). Inoltre la squadra allenata da Marco Baroni non riesce a segnare dalla prima giornata: l’unico gol messo a segno resta per ora quello di Amato Ciciretti al quarto d’ora di Sampdoria-Benevento, partita poi persa in rimonta per 2-1. Insomma situazione delicata in casa giallorossa, anche se la quota salvezza per adesso rimane a portata di tiro (i 3 punti dell’Udinese). Nella 7^giornata il Benevento ospita al Vigorito un’Inter che vanta la miglior difesa del torneo con appena 2 reti concesse. Nell’ultimo turno i nerazzurri hanno registrato il quarto ‘clean sheet’ di questo campionato, battendo di misura il Genoa: il gol decisivo ha portato la firma di un difensore, Danilo D’Ambrosio, salito più in alto di tutti per incornare in rete il pallone della vittoria all’87’. L’Inter si è così mantenuta a meno 2 dalla coppia di testa Napoli-Juventus, anche se nelle ultime settimane la squadra di Luciano Spalletti è apparsa meno brillante rispetto alle prime giornate.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO INTER

Nel Benevento squalificato Lucioni e ancora out Ciciretti, alle prese con un problema muscolare. Mister Baroni conta di recuperare Iemmello per l’attacco: in caso contrario spazio al tandem formato da Massimo Coda e dal rumeno George Puscas, cresciuto nel vivaio dell’Inter. A centrocampo previsti i centrali Cataldi e Memushaj e gli esterni Lombardi (fascia destra) e Lazaar (sinistra), mentre in difesa dovrebbero giocare Letizia a destra, Di Chiara a sinistra e Venuti-Costa in mezzo davanti al portiere Belec (altro ex interista). L’Inter risponderà con il modulo 4-2-3-1: tra i pali Handanovic, al centro della difesa Skriniar e Miranda, terzini D’Ambrosio a destra e Dalbert sul lato mancino. Per i due posti a centrocampo pronti Borja Valero e Vecino, quest’ultimo in ballottaggio con Gagliardini, mentre Joao Mario dovrebbe essere preferito a Brozovic nel ruolo di trequartista centrale. Esterni alti Candreva e Perisic, centravanti Icardi.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Quote chiaramente favorevoli all’Inter, anche se il Benevento sa di poter dare una svolta al suo campionato in caso di vittoria. Sul portale snai.it troviamo il segno 1 per il successo giallorosso a quota 15,00, poi il segno X per il pareggio a 6,00 e il segno 2 per l’affermazione esterna dell’Inter abbassato a 1,22. Under 2,45, Over 1,50, Gol 2,15, NoGol 1,63.

