Carrarese Siena/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Carrarese Siena, che sarà diretta da Daniele Paterna, rientra nel programma della sesta giornata di Serie C 2017-2018: per il girone A squadre in campo alle ore 16:30 di domenica 1 ottobre. Sarà una gara molto intensa come tutti i derby che si rispettino, ma soprattutto perché entrambe le squadre sono in zona play-off. La Carrarese ha perso due delle ultime tre uscite, ma rimane comunque al quinto posto in graduatoria e vuole aspirare a traguardi prestigiosi, dimenticando le difficoltà della stagione passata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Carrarese Siena non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

IL SIENA VOLA

Stesso discorso per la Robur Siena, che nell'ultima annata non era riuscita ad accedere neppure agli spareggi di fine anno. In questa stagione la musica sembra decisamente cambiata, e la compagine senese si trova al secondo posto alle spalle del coriaceo Livorno con 11 punti, frutto di tre vittorie e due pareggi conquistati. In caso di vittoria dunque la Carrarese opererebbe il sorpasso in classifica, mentre per il Siena è un'ottima occasione per portarsi in vetta alla graduatoria in caso di concomitante sconfitta del Livorno.

LE PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE SIENA

Andiamo ora a dare un veloce sguardo alle probabili formazioni che i due tecnici decideranno di mandare sul terreno di gioco dal primo minuto della contesa. La Carrarese di mister Silvio Baldini si disporrà con il modulo di gioco 4-4-2, retando fedele alle proprie tradizioni. Il portiere titolare sarà Simone Moschin, sostenuto dalla linea a quattro di difesa, composta dai terzini Tommaso Tentoni e Marcello Possenti e dai due centrali Alessio Benedetti e Stefano Cason. A centrocampo ci sarà spazio per Giacomo Rosaia e Cassio Cardoselli, mentre sulle fasce galopperanno Kevin Piscopo e Accursio Bentivegna. I due attaccanti centrali saranno gli esperti Francesco Tavano e Claudio Coralli, entrambi andati a segno nella sfida contro l'Olbia di due settimane fa (Tavano con una rete e Coralli con una memorabile doppietta).

La Robur Siena del tecnico Michele Mignani invece adotterà un atteggiamento più offensivo, disponendosi con il modulo 4-3-3. L'estremo difensori che si posizionerà fra i pali sarà Pasquale Pane, e verrà protetto dalla difesa a quattro formata da Matteo Brumat e Dennis Iapichino sulle fasce e da Dario D'Ambrosio e Andrea Sbraga al centro. I tre centrocampisti saranno le due mezzali Alessio Cristiani e Francesco Vassallo e il mediano Fabio Gerli. A completare la formazione titolare dei bianconeri ci saranno i tre attaccante, l'esterno destro Stefano Guberti, l'esterno sinistro Samuele Neglia e la punta centrale Alessandro Marotta.

LA CHIAVE TATTICA

Senza dubbio sarà la Robur Siena a prediligere il gioco palla a terra e azioni manovrate anziché no. I lupi vogliono vincere il campionato imponendo il proprio gioco sempre e comunque, a prescindere dall'avversario. La Carrarese, sebbene non disdegnerebbe la vittoria, potrebbe accontentarsi di un pareggio, vista la caratura dell'avversario. Dunque la compagine adotterà un atteggiamento più guardingo, cercando di non esporsi eccessivamente alle azioni veloci e ficcanti dei bianconeri.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Per Carrarese Siena, partita valida per la sesta giornata in Serie C 2017-2018 (girone A), l’agenzia di scommesse Snai ha previsto le seguenti quote: il segno 1 (vittoria Carrarese) vale 2,55; il segno X (pareggio) è quotato 3,05 mentre il segno 2 (vittoria Siena) vi permetterebbe di vincere 2,55 volte la quota che avrete deciso di mettere sul piatto.

