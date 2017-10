Chievo-Fiorentina/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Chievo-Fiorentina: qui il finlandese Perparim Hetemaj, 30 anni, centrocampista del Chievo (LAPRESSE)

Chievo-Fiorentina sarà diretta dall’arbitro Piero Giacomelli della sezione di Trieste: con lui i guardalinee Schenone e La Rocca, il quarto uomo Illuzzi e gli addetti al VAR Mariani e Tonolini. Le due squadre si affrontano domenica 1 ottobre 2017 allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona, per la settima giornata del campionato di Serie A: calcio d’inizio previsto alle ore 15:00. Il Chievo è in serie positiva da 3 partite e si è portato a 8 punti in classifica, la Fiorentina non vince da 2 turni e segue a quota 7. La prossima giornata si disputerà dopo la pausa per la nazionali: domenica 15 ottobre il Chievo farà visita al Sassuolo alle ore 15:00, mentre la Fiorentina riceverà l’Udinese nel lunch match delle ore 12:30.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

Chievo-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Calcio 3 HD, il numero 253: telecronaca dalle ore 15:00. I clienti Sky abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; i non abbonati al pacchetto Calcio potranno invece acquistare il match in pay-per-view con il codice 407329. Sul canale Sky Super Calcio HD (il numero 206) andrà in onda Diretta Gol Serie A, con aggiornamenti in tempo reale da tutti i campi del pomeriggio.

LA SITUAZIONE

Per il Chievo di Rolando Maran, l’ultima vittoria in casa del Cagliari -lo 0-2 firmato da Inglese e dal polacco Stepinski- ha interrotto la serie di 4 partite senza successo. In ogni caso, la formazione gialloblu si sta confermando quella di (quasi) sempre: solida e in grado di fare bene il suo dovere, non a caso le 2 sconfitte sin qui maturate portano le firme di due big quali Lazio (1-2 alla seconda giornata) e Juventus (3-0 alla terza). Il bottino sin qui raccolto (8 punti) colloca il Chievo più vicino alla zona coppe (delimitata dal Milan a quota 12) che a quella retrocessione (aperta dal Genoa a 2): la stagione è ancora all’inizio ma i veronesi stanno già gettando le basi per un’altra salvezza tranquilla. Meno chiare le prospettive della Fiorentina il cui mister, Stefano Pioli, è un ex di giornata avendo guidato il Chievo in due stagioni (2002-2003 e poi 2010-2011). Nell’ultimo turno i viola hanno pareggiato in casa contro l’Atalanta: l’1-1 finale ha lasciato l’amaro in bocca ad Astori e compagni che si sono visti raggiungere da Freuler al 94’, dopo che nel primo tempo Federico Chiesa aveva firmato il vantaggio con un pezzo di bravura (12’). Fiorentina che ora punta a tornare al successo per rilanciarsi verso la zona coppe, distante 5 lunghezze prima di questo turno.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO FIORENTINA

Solito 4-3-1-2 per il Chievo di mister Maran che dovrà sciogliere un paio di dubbi. Uno riguarda la difesa e in particolare il ballottaggio tra Dainelli (favorito) e Cesar per affiancare Gamberini; il terzino destro sarà Tomovic mentre a sinistra confermato Cacciatore, per la perdurante indisponibilità di Gobbi. Centrocampo con Castro ed Hetemaj ai fianchi del perno Radovanovic, tra le linee Birsa e davanti il tandem formato da Inglese e Pucciarelli. In porta infine Sorrentino. 4-2-3-1 per la Fiorentina, che recupera Badelj (squalificato nell’ultimo turno) ma deve verificare le condizioni di Biraghi alle prese con una caviglia in disordine. Se l’ex Pescara non dovesse farcela spazio a Maxi Olivera, per il lato destro invece se la giocano Bruno Gaspar e Laurini; a completare il pacchetto arretrato i difensori centrali Pezzella e Astori e il portiere Sportiello. A metacampo ricomposta la coppia Badelj-Veretout, sulla trequarti invece dovrebbero agire Chiesa (largo a destra), Thereau (per vie centrali) e Benassi (a sinistra). il riferimento avanzato sarà Giovanni Simeone.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Le principali agenzie di scommesse prevedono equilibrio allo stadio Bentegodi. snai.it ad esempio fissa a quota 2,90 il segno 1 per la vittoria del Chievo, a 3,25 il segno X per il pareggio e a 2,50 il segno 2 per il colpo esterno della Fiorentina, che parte quindi leggermente favorita. Under 1,75, Over 2,00, Gol 1,73 e NoGol 2,00.

