Fano Ravenna/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Fano Ravenna, Serie C (Foto LaPresse)

Fano Ravenna sarà diretta dall'arbitro Andrea Tursi; alle ore 18:30 di domenica 1 ottobre questa partita è valida per la sesta giornata nel girone B di Serie C 2017-2018. Sia i marchigiani che gli emiliani lotteranno in questa stagione per ottenere la salvezza. L'Alma Juventus Fano lo scorso anno ha ottenuto la permanenza nella terza serie calcistica italiana per importanza attraverso i play-out, mentre il Ravenna è una neo-promossa e la salvezza diventa l'obiettivo alla portata e che renderebbe l'annata memorabile.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Fano Ravenna non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

IL CONTESTO DEL MATCH

Il Fano ha subito tre sconfitte consecutive dopo la vittoria della gara d'esordio, e ora è precipitato nuovamente nella zona calda della graduatoria. Anche il Ravenna, che ha una gara in più rispetto agli avversari, aveva cominciato con una vittoria, prima di perdere tre volte consecutivamente. La vittoria nell'ultimo turno contro il fanalino di coda Modena ha ridato un po' di fiato alla squadra, che adesso può presentarsi allo scontro diretto con il Fano con un pizzico di fiducia in più e un po' d'ansia in meno.

PROBABILI FORMAZIONI FANO

L'Alma Juventus Fano del tecnico Agatino Cuttone, nonostante la sconfitta patita nell'ultimo turno contro il Feralpi Salò, dovrebbe riproporre il modulo di gioco 4-3-1-2, con un trequartista a galleggiare alle spalle delle due punte centrali. L'estremo difensore che difenderà i pali della porta sarà Mirco Miori, e dinanzi a lui giocheranno il terzino destro Stefano Lanini, il terzino sinistro Gianmarco Fabbri e i due difensori centrali Rosario Damiano Maddaloni e Marco Soprano. A centrocampo saranno pronti a giocare il mediano Stefano Capellupo e le due mezzali Alberto Torelli a destra e Giorgio Schiavini a sinistra. Il tridente offensivo vedrà giocare da trequartista Alberto Filippini, e da punte centrali Daniele Melandri e Domenico Germinale, che ha segnato l'unica rete dei marchigiani nella precedente uscita di campionato.

PROBABILI FORMAZIONI RAVENNA

Il Ravenna invece dovrebbe adottare un modulo più difensivo, il 3-5-2, da tempo schieramento preferito del tecnico Mauro Antonioli. A scendere in campo fra i pali sarà l'estremo difensore Giacomo Venturi, sostenuto nell'azione difensiva dai tre difensori centrali Tommaso Lelj, Mario Ierardi e Andrea Venturini. Non dovrebbe cambiare neppure il reparto mediano, che dovrebbe veder giocare al centro Salvatore Papa e al suo fianco le due mezzali Christian Cenci e Alfonso Selieri. Sulla fascia destra invece si proporrà il capitano Elia Ballardini, sul versante opposto giocherà Riccardo Barzaghi. Gli ultimi due elementi della formazione titolare sono le punte centrali Carmine De Sena e il senegalese Falou Samb, andato a segno nella precedente sfida con un gol decisivo per la vittoria.

LA CHIAVE TATTICA

La squadra che proverà a tenere in mano le redini del gioco sarà il Fano, che ha un bisogno disperato dei tre punti. Tuttavia un atteggiamento troppo spregiudicato da parte dei marchigiani potrebbe favorire il Ravenna, che avrà la possibilità di ripartire in contropiede grazie alla velocità dei propri esterni in caso di palla persa dagli avversari.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Per Fano Ravenna, partita valida per la sesta giornata in Serie C 2017-2018 (girone B), l’agenzia di scommesse Snai ha previsto le seguenti quote: il segno 1 (vittoria Fano) vale 2,30; il segno X (pareggio) è quotato 3,00 mentre il segno 2 (vittoria Ravenna) vi permetterebbe di vincere 2,95 volte la quota che avrete deciso di mettere sul piatto.

