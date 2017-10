Foggia Novara/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Foggia Novara (Foto LaPresse - repertorio)

Foggia Novara, partita diretta dall’arbitro De Robbio, si gioca oggi pomeriggio, domenica 1 ottobre settembre alle ore 15.00 come posticipo per la settima giornata del campionato di Serie B. Il Foggia è reduce da tre risultati utili consecutivi: dopo il 5-1 rimediato sul campo dell'Avellino sono infatti arrivati 5 punti nelle ultime tre esibizioni, frutto del pareggio interno contro il Palermo (un 1-1 sofferto ma meritato), di quello esterno contro il Brescia (un 2-2 dove i pugliesi non hanno assolutamente demeritato) e l'incredibile vittoria per 3-1 sul campo del Carpi, senza dubbio il risultato più importante raggiunto finora in questa nuova avventura nel campionato cadetto, perché arrivato contro una squadra che quest'anno vuole lottare per la promozione. I pugliesi al momento hanno 6 punti e sono in zona play-out, ma le ultime partite hanno palesato dei progressi: la squadra sembra infatti cominciare a comprendere la realtà della B e sembra in grado di lottare fino alla fine per l'obiettivo stagionale, ovvero la salvezza.

Il Novara, come anticipato, risulta una delle grandi delusioni fino a questo momento: i piemontesi infatti hanno 6 punti proprio come il Foggia, ma gli obiettivi stagionali sono decisamente differenti e Corini appare già sulla graticola. La squadra viene da due sconfitte consecutive, le quali hanno effettivamente fatto venire meno l'entusiasmo dei tifosi, che senza dubbio si aspettavano un rendimento diverso in questo avvio di stagione, dove in sei partite sono già arrivate 4 sconfitte. Le ultime sono giunte per mano del Cittadella e dell'Avellino. Tuttavia, se quella contro i veneti poteva risultare nella logica delle cose, vista la forza del Cittadella, quella che ha fatto male a tutto l'ambiente, anche per come è maturata, risulta la seconda, con gli irpini capaci di espugnare il Piola e portarsi a casa un successo pesantissimo. Ora la squadra di Corini è chiamata a reagire e l'ex tecnico del Chievo sa che un'altra battuta d'arresto metterebbe in pericolo la sua panchina.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Foggia Novara sarà trasmessa in diretta tv da Sky su ben due canali, per la precisione Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 7 HD, numero 201 e 257: telecronaca dalle ore 15:00. I clienti Sky abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; i non abbonati al pacchetto Calcio potranno acquistare l’evento in pay-per-view con il codice 407784.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA NOVARA

Per quanto riguarda le formazioni che scenderanno in campo, non dovrebbero esserci novità sostanziali nella formazione pugliese, con Stroppa orientato a confermare gli uomini che sono scesi in campo contro il Brescia. L'unica novità nel 4-3-3 dei beniamini dello Zaccaria potrebbe esserci in mediana, dove ad Agnelli potrebbe anche essere concesso un turno di riposo. Decisamente più problemi ha Corini, che nel match contro il Foggia dovrà sopperire all'assenza, senza dubbio pesante, di Alessio da Cruz, che si è fatto espellere nel corso del match contro gli irpini e quindi non potrà scendere in campo contro Foggia e Virtus Entella. Corini sembra intenzionato a mandare in soffitta, almeno per una partita, il 3-4-3, presentando un Novara più coperto con un 4-4-2, dove Maniero e Macheda saranno gli attaccanti di riferimento. Per l'ex Manchester United si tratta dell'ennesima occasione nella sua avventura a Novara, che fino a questo momento gli ha regalato decisamente poche soddisfazioni.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda i pronostici su questo match, va detto che per il Novara il Foggia è una vera e propria bestia nera, considerando che in 7 precedenti non è mai arrivata una vittoria. Forse è anche per questo che la Snai vede decisamente favoriti i padroni di casa, una cui vittoria viene quotata a 1,80 volte la scommessa effettuata. Un successo degli uomini di Corini è invece pagato, sempre dalla Snai, 4,75 volte la scommessa, mentre un pareggio, che sicuramente andrebbe meglio ai ragazzi di Stroppa, viene pagato 3,40 volte l'eventuale cifra che si dovesse decidere di scommettere.

