Gavorrano Viterbese/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Gavorrano Viterbese, Serie C (Foto LaPresse)

Gavorrano Viterbese, partita diretta dall'arbitro Ilario Guida, va in scena alle ore 20:30 di domenica 1 ottobre: si gioca per la sesta giornata del girone A di Serie C 2017-2018. La Viterbese stava dominando il suo girone prima d'incappare in due sconfitte consecutive che l'hanno fatta precipitare in classifica; ora i giallo-blu si trovano al quarto posto, a quattro punti dalla vetta occupata dal Livorno. In particolare a far storcere il naso ai tifosi è stata la sconfitta casalinga contro la Giana Erminio, durante la quale i laziali hanno incassato tre reti, e sebbene ne abbiano segnate due non sono riusciti a conquistare punti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Gavorrano Viterbese non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

GAVORRANO SUL FONDO

Pessima la situazione nella quale naviga il Gavorrano: i toscani, formazione neopromossa nel campionato della terza divisione, si trovano all'ultimo posto della classifica con quattro sconfitte su altrettante partite giocate, avendo realizzato solo due reti con sette gol incassati. Dopo il kappao nel derby contro il Prato di settimana scorsa è sempre più in bilico la posizione del tecnico Vitaliano Bonuccelli e il bisogno di punti si fa impellente.

PROBABILI FORMAZIONI GAVORRANO

La formazione grossetana dunque dovrebbe scendere in campo con il modulo di gioco 3-5-2, passando ad una difesa a cinque in fase difensiva. L'assente illustre sarà il difensore centrale Alessio Tissone; il giovane classe 1998 è stato espulso durante la sfida precedente e conseguentemente squalificato. Fra i pali giocherà l'estremo difensore Daniel Salvalaggio; davanti al diciottenne ci saranno il terzino destro Andrea Gemignani, il terzino sinistro Paolo Ropolo e i tre difensori centrali Diego Borghini, Samuele Salvadori e Leonardo Bruni. A centrocampo nel mezzo si posizionerà Nicola Mosti,sul centro-destra ci sarà Federico Conti e sul centro-sinistra ci sarà Riccardo Cretella. La formazione titolare dei toscani verrà ultimata con l'impiego dei due attaccanti centrali, Angelo Lombardi e Cristian Brega.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE

L'ADC Viterbese Castrense di mister Valerio Bertotto utilizzerà lo stesso modulo degli avversari, magari con i due esterni che cercheranno di spingere con più insistenza rispetto ai colleghi avversari. In porta si posizionerà Antony Iannarilli, controllato dal lavoro dei difensori centrali Simone Sini, Daniele Celiento e Riccardo Pandolfi. Sugli esterni ci saranno a destra Andrea Peverelli e a sinistra Loris Tortori. I tre centrocampisti centrali saranno Luca Baldassin, Gianluca Musacci e Diego Cenciarelli, autore di una delle due reti nella sfida precedente. Anche l'attaccante italo-brasiliano Jefferson, candidato ad una maglia da titolare, ha segnato contro la Giana Erminio nella sfida precedente. A completare la formazione ci sarà l'altra punta centrale Bismark Ngissah.

LA CHIAVE TATTICA

I moduli speculari suggeriscono una partita contratto e poco spettacolare, anche se un gol nelle prime fasi di gioco potrebbe cambiare radicalmente le carte in tavola. Senza dubbio la Viterbese Castrense proverà a dare più spinta sugli esterni per cercare di allargare le maglie difensive degli avversari, e cercare con precisi cross le due punte centrali nel cuore dell'area di rigore.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Per Gavorrano Viterbese, partita valida per la sesta giornata in Serie C 2017-2018 (girone A), l’agenzia di scommesse Snai ha previsto le seguenti quote: il segno 1 (vittoria Gavorrano) vale 3,15; il segno X (pareggio) è quotato 3,05 mentre il segno 2 (vittoria Viterbese) vi permetterebbe di vincere 2,15 volte la quota che avrete deciso di mettere sul piatto.

© Riproduzione Riservata.