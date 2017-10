Gubbio Sudtirol/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Gubbio Sudtirol - LaPresse

Gubbio Sudtirol, partita che sarà diretta dall’arbitro Daniele Rutella della sezione di Enna, si gioca oggi pomeriggio, domenica 1 ottobre alle ore 14.30 per la sesta giornata del campionato di Serie C nel girone B allo stadio Barbetti. In settimana, dopo un punto conquistato nelle prime 5 giornate, in casa Gubbio è arrivato l'esonero di Cornacchini, la prima panchina a saltare in questo campionato. Al suo posto è arrivato da qualche giorno in terra umbra Dino Pagliari, 60enne allenatore navigato della categoria che ha ricevuto l'incarico di reagire immediatamente alla situazione di difficoltà. Il pessimo esordio di campionato aveva messo in allarme la società, che aveva visto una squadra abulica e confusa prima nel 3-0 di Vicenza, e poi nel K.O. casalingo contro il Santarcangelo, formazione che non a caso ha fatto i suoi unici 3 punti contro gli umbri. Il pareggio di Mestre aveva convinto la proprietà a prolungare la fiducia al tecnico di qualche giornata, ma dopo altre 2 sconfitte di fila la panchina di Cornacchini è saltata.

Va meglio il Sudtirol, squadra su cui è per ora ben salda la panchina di Paolo Zanetti, uno dei più giovani in Europa a ricoprire questo ruolo. Gli altoatesini, dopo aver battuto l'Albinoleffe nella gara inaugurale del proprio campionato, si sono fermati contro la capolista Pordenone; da allora due pareggi ed un K.O. interno contro il Bassano sono il bottino dell'11 bolzanino. Gli uomini di Zanetti puntano dunque alla trasferta di Gubbio per ritrovare un successo che manca da quattro giornate, ed allungare su una zona play-out che in caso contrario inizierebbe ad avvicinarsi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Gubbio Sudtirol non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Per quanto riguarda l'analisi delle probabili formazioni, il neo-tecnico di casa Pagliari potrebbe effettuare alcune modifiche rispetto all'11 schierato da Cornacchini. Probabile il passaggio al 4-4-1-1 con Volpe in porta, Paramatti e Kalombo sugli esterni, Burzigotti e Dierna al centro. In mediana Giacomarro e Sampietro saranno i due mediani, Cazzola e Manari i due esterni. In avanti Casiraghi appare il più papabile candidato a fare da spalla a Ettore Marchi. Dall'altra parte Zanetti opta per un 3-4-1-2 con Offredi in porta, Sgarbi, Frascatore e Vinetot in difesa. Cia e Berardocco saranno i due mediani con il capitano Fink avanzato sulla trequarti, Zanchi e Tait sugli esterni. In attacco pronta la coppia formata da Gyasi e Costantino.

PRONOSTICO E QUOTE

C'è grande attesa per la prima da tecnico del Gubbio di Pagliari, che dovrà conquistare almeno un punto per dare un segnale di ripresa. I precedenti sono dalla parte degli umbri, che di fatto sono imbattuti contro gli altoatesini, che però hanno qualcosa in più quest’anno e lo vogliono dimostrare sul campo. SNAI quota il segno 1 a 2,40 rispetto al 2 che vale 2,75 la posta. Il segno X del pareggio è quotato 3,05.

© Riproduzione Riservata.