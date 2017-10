Infortunio Belotti/ Video, Torino news: problema serio al ginocchio? Attesi gli esami, Nazionale a rischio

Infortunio Belotti: le ultime notizie (Foto: LaPresse)

Latitano gli aggiornamenti sull'infortunio di Andrea Belotti, perché lo staff medico del Torino sta aspettando che si sgonfi il ginocchio destro per esaminarlo. La smorfia preoccupata dell'attaccante granata è rimasta impressa tra i ricordi dei tifosi, che auspicano l'arrivo di buone notizie in serata. Non è da escludere però che si riesca a sapere qualcosa di più nella giornata di domani, quando è più plausibile che venga sottoposto ad accertamenti. Con ogni probabilità comunque Andrea Belotti dovrà rinunciare alla convocazione in Nazionale: il commissario tecnico Giampiero Ventura lo avrebbe convocato per gli impegni con Macedonia e Albania, invece si ritrova a dover fare i conti con la sua defezione. Qualche problemino fisico comunque il Gallo lo aveva manifestato già nel corso del secondo tempo, ma non si era trattato di nulla di grave. Ora è tanta invece l'apprensione. (agg. di Silvana Palazzo)

ESCE DAL CAMPO IN BARELLA E CON LE MANI AL VOLTO

Torino in ansia per Andrea Belotti: l'attaccante granata ha riportato un infortunio che potrebbe rivelarsi molto serio. C'è preoccupazione per le condizioni del "Gallo", che è stato costretto ad uscire in barella dopo il problema accusato al ginocchio destro. Prova il pressing sul difensore del Verona, Thomas Heurtaux, cade male e si mette le mani nei capelli e al volto. Nessun contatto con l'avversario, sfortunato dunque Belotti nel farsi male da solo per un tentativo inutile. Appare subito chiaro però che non si tratta di un semplice infortunio: per Sky Sport si potrebbe trattare di un trauma al ginocchio destro o di un problema più serio, perché il dottor Tavana dello staff medico granata ha fatto segno di un elastico che si spezza, quindi l'attenzione dovrà concentrarsi anche sul crociato.

TORINO IN ANSIA PER IL GALLO

Sfortunato il Torino, che rischia di perdere Andrea Belotti per un lungo periodo, in apprensione anche Giampiero Ventura in chiave Nazionale. Nelle prossime ore l'attaccante del Torino verrà sottoposto a esami più approfonditi, quindi ci saranno aggiornamenti sugli eventuali tempi di recupero. La squadra di Sinisa Mihajlovic ha poi concluso la partita in dieci, visto che il tecnico aveva effettuato già tutti i cambi. Belotti dal canto suo ha seguito da bordo campo, con la borsa del ghiaccio sul ginocchio, gli ultimi minuti del match.

