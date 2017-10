INFORTUNIO STROOTMAN / Trauma contusivo vasto mediale/adduttore della coscia sinistra per il centrocampista

Infortunio Strootman - La Presse

Kevin Strootman salterà le due gare con l'Olanda a cavallo delle prossime due settimane a causa di un problema fisico che ha rimediato oggi nella gara Milan-Roma. Il commissario tecnico degli orange Dick Advocaat lo aveva convocato per le gare contro Biellorussia e Svezia valide per il Gruppo A delle qualificazioni ai Mondiali 2018. Per l'Olanda è una grave perdita anche perché Kevin Strootman è un giocatore fondamentale. La squadra di Advocaat al momento è un po' in difficoltà a meno quattro dalla Francia prima e con in mezzo anche la Svezia. Staremo a vedere quali saranno i tempi di recupero, ma molto difficilmente il ragazzo sarà in campo nelle due partite anche se c'è da dire che potrebbe essere portato e visitato dai medici della Federazione olandese. Impossibile pensare che il calciatore possa essere protagonista di un recupero per un problema muscolare in meno di una settimana.

TRAUMA ALLA COSCIA SINISTRA

L'infortunio di Kevin Strootman è sicuramente da valutare. Il centrocampista olandese è stato sostituito al minuto 33 della gara Milan-Roma, con Eusebio Di Francesco che ha inserito al suo posto Lorenzo Pellegrini, talentino della Primavera tornato dal Sassuolo in estate. Strootman ha riportato un problema muscolare alla coscia sinistra, un trauma contusivo al vasto mediale/adduttore. Nelle prossime ore sono già in agenda dei controlli per capire l'entità di questo problema che potrebbe tenerlo fuori dal campo di gioco per un po'. Per fortuna della Roma arriva la sosta per le nazionali che regalerà al calciatore due settimane per perdere meno partite possibili con la maglia della Roma. Sicuramente c'è grande apprensione attorno a un calciatore che negli ultimi anni ha avuto diversi problemi fisici e che viene monitorato sempre quando c'è qualche problema fisico.

© Riproduzione Riservata.