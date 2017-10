Lazio-Sassuolo/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Lazio-Sassuolo: qui il serbo Sergej Milinkovic-Savic, 21 anni, centrocampista della Lazio (LAPRESSE)

Lazio-Sassuolo sarà diretta dall’arbitro Fabio Maresca, trentaseienne della sezione di Napoli: a completare la squadra disciplinare i guardalinee Bindoni e Prenna, il quarto uomo Sacchi e gli addetti al VAR Guida e Saia. Lazio-Sassuolo si gioca domenica 1 ottobre 2017 alle ore 15:00, ed è valida per la settima giornata del campionato di Serie A: teatro del match è lo stadio Olimpico di Roma. Prima di questo turno la Lazio di Simone Inzaghi occupa il quarto posto in classifica con 13 punti, mentre il Sassuolo di Cristian Bucchi viaggia a quota 4 a +2 sulla zona retrocessione. Prossima giornata dopo la sosta per le nazionali: la Lazio scenderà in campo sabato 14 ottobre in casa della Juventus (ore 18:00), per il Sassuolo invece impegno casalingo con il Chievo alle ore 15:00 di domenica 15.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

Lazio-Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Calcio 3 HD, il numero 253: telecronaca dalle ore 15:00. I clienti Sky abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; i non abbonati al pacchetto Calcio potranno invece acquistare il match in pay-per-view con il codice 407329. Diretta tv di Lazio-Sassuolo anche sui canali Mediaset, nella fattispecie Premium Calcio 1 (il numero 382 del digitale terrestre disponibile anche in alta definizione al numero 388); gli abbonati a Mediaset Premium potranno seguire il match anche in diretta streaming video tramite PremiumPlay.

LA SITUAZIONE

La Lazio ha cominciato bene la nuova stagione: finora l’unica sconfitta è stata quella interna contro il Napoli del 20 settembre, maturata peraltro nella ripresa dopo che i biancocelesti avevano chiuso il primo tempo in vantaggio. Quel ko è stato riscattato dalle ultime due vittorie: domenica scorsa la Lazio ha battuto il Verona in trasferta per 0-3, poi giovedì ha piegato i belgi dello Zulte Waregem (2-0) nella seconda giornata di Europa League. Particolarmente in evidenza Ciro Immobile, che sta vivendo un momento di forma da Re Mida: il ventisettenne attaccante partenopeo ha firmato un’altra doppietta, la seconda in questo campionato (più una tripletta) al Bentegodi e poi il punto del definitivo 2-0 nel match di coppa, in cui è subentrato dalla panchina. A regolare il Waregem ha contribuito anche il teorico vice Immobile, l’ecuadoregno Felipe Caicedo che sta ritrovando la forma migliore. Più complicato l’avvio di campionato per il Sassuolo, che sta ancora smaltendo il passaggio dalla gestione Di Francesco a quella del nuovo mister Bucchi, debuttante in Serie A ed interprete di un nuovo sistema di gioco, il 3-5-2 che ha soppiantato il 4-3-3 delle annate precedenti. Dopo aver ottenuto la prima vittoria a Cagliari (0-1), i neroverdi sono tornati a perdere nell’ultimo turno contro il Bologna, corsaro al Mapei Stadium grazie al gol nel finale del giovane nigeriano Okwonkwo. Un ko che ha mantenuto il Sassuolo a quota 4 ma comunque fuori dalla zona retrocessione: sarà in ogni caso importante tornare a far punti per distanziare le posizioni più calde della classifica.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO SASSUOLO

Simone Inzaghi deve fare a meno dei difensori Wallace e Bastos, del laterale Basta e dell’attaccante Felipe Anderson; in dubbio invece la presenza di De vira e Luis Alberto. il probabile 3-4-2-1 di partenza vede Strakosha in porta, Patric arretrato nel trio difensivo, De Vrij (o in alternativa Luiz Felipe) a pilotare il reparto e Radu sul centro sinistra. Gli esterni saranno Marusic a destra e Lulic dall’altra parte per vie centrali invece Lucas Leiva e Parolo; trequartista Milinkovic-Savic e Luis Alberto (o Murgia), centravanti Immobile. Nel Sassuolo invece squalificato Manganelli, espulso per somma d’ammonizioni contro il Bologna. Cristian Bucchi affiderà a Sensi le chiavi del centrocampo: a completare la linea a cinque le mezzali Missiroli e Duncan e gli esterni Lirola (a destra) e Adjapong (a sinistra). Pacchetto difensivo con Letschert, Cannavaro e Acerbi davanti al portiere Consigli, in attacco infine Matri parte favorito su Falcinelli per affiancare Berardi.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Pronostici favorevoli alla Lazio e non potrebbe essere altrimenti, considerando la situazione di classifica, lo stato di forma recente e il fattore campo. snai.it propone il segno 1 per la vittoria biancoceleste a quota 1,40, mentre il segno 2 per il colpo esterno del Sassuolo sale a 7,50; a 4,75 invece il segno X per l’eventuale pareggio tra le due squadre. Under quotato 2,45, Over 1,50, Gol 1,67 e NoGol 2,05.

© Riproduzione Riservata.