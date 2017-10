Lucchese Piacenza/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Lucchese Piacenza (LaPresse - immagine di repertorio)

Lucchese Piacenza, partita diretta dall’arbitro Alessio Clerico della sezione di Torino, si gioca questa sera, domenica 1 ottobre alle ore 20.30 per la sesta giornata del campionato di Serie C, girone A. L'incontro dello stadio Porta Elisa di Lucca si preannuncia senz'altro intenso e combattuto, vista la posta in palio. I tre punti sono l'obiettivo principale, ma soprattutto serve un'iniezione di fiducia ad entrambe le squadre, che per motivi differenti hanno bisogno di certezze e di conferme. La Lucchese lo scorso anno è riuscita ad accedere ai play-off di fine stagione, superando anche il primo turno ma dovendosi arrendere ai quarti di finale contro il Parma. Quindi quest'anno la squadra vuole una posizione di classifica migliore, ma al momento i risultati altalenanti la relegano al decimo posto, ultimo utile per approdare agli spareggi. Il Piacenza dal canto suo vuole capire cosa farà da grande. Gli emiliani lo scorso anno erano fra le squadre più forti del girone, ma la partenza shock di quest'anno sembrava aver messo tutto in discussione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Lucchese Piacenza non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE PIACENZA

La Lucchese dovrebbe adottare un classico modulo di gioco 3-5-2, schieramento caro al tecnico Giovanni Lopez. Questo modulo infatti permette di coprirsi di più o attaccare con un maggior numero di uomini a seconda delle situazioni di gioco. Il portiere sarà Marco Albertoni, mentre i tre difensori centrali davanti a lui saranno Riccardo Baroni, Ciro Capuano e Marcos Espeche. Sulle fasce i due pendolini saranno Christian Tavanti a destra e Luca Cecchini a sinistra, mentre i ruoli centrali del centrocampo verranno interpretati dal mediano Jacopo Fanucchi, dalla mezzala destra Matteo Nolè e dalla mezzala sinistra Tommaso Arrigoni. Gli ultimi due elementi della formazione titolare saranno le punte centrali Mattia Bortolussi e Stefano Del Sante, autore del gol vittoria nel derby di settimana scorsa contro l'Arezzo.

Arnaldo Franzini, tecnico del Piacenza, utilizzerà un modulo collaudato da tempo, vale a dire il 3-5-2, che permetterà uno schieramento a specchio delle due compagini. Gli interpreti saranno i seguenti: in porta Ermanno Fumagalli, appoggiato dalla difesa a tre formata da Jacopo Silva, Davide Bertoncini e Antonio Pergreffi; a centrocampo ci saranno gli esterni Diego Di Cecco ed Edoardo Masciangelo, mentre i tre centrali saranno Jacopo Scaccabarozzi, Tommaso Morosini e Simone Della Latta; infine in attacco pronti Andrea Nobile e Niccolò Romero, autore di uno dei due gol che hanno dato la vittoria contro l'Arzachena.

CHIAVE TATTICA

Proprio gli attaccanti saranno le spine nel fianco delle due difesa a tre. I centrali potrebbero lasciare dei pertugi per andare a raddoppiare sulle fasce, e una delle due punte potrebbe ritrovarsi sola in mezzo all'area e libera di concludere verso la porta avversaria. In tal senso potrebbero essere pericolosi i calci d'angolo e qualche errore in marcatura.

PRONOSTICO E QUOTE

Secondo le quote che si sono state proposte su questa partita dall'agenzia di scommesse Bet Clic, la squadra favorita è la Lucchese: la vittoria dei toscani è data a quota 2.35, il pareggio a quota 3,00, e la vittoria esterna del Piacenza a quota 2,90.

© Riproduzione Riservata.