MXGP, Tony Cairoli/ Motocross delle Nazioni 2017 info streaming e diretta tv (oggi 1 ottobre)

Terminato il Mondiale della MXGP, la stagione del motocross ai massimi livelli internazionali si chiude come da tradizione con il Motocross delle Nazioni, l’evento a squadre in cui ogni centauro corre per la propria nazione e non a livello internazionale. Se ci passate il paragone, è la Coppa Davis del motocross: il confronto regge, perché in uno sport quasi sempre individuale oggi si gareggerà invece per portare al successo la propria Nazione. Il Motocross delle Nazioni 2017 si disputa in Gran Bretagna, per la precisione a Matterley Basin: la manifestazione è itinerante e ogni anno si disputa in uno Stato diverso, l’anno scorso l’onore era toccato all’Italia e l’evento si era disputato a Maggiora.

REGOLAMENTO E PARTECIPANTI: ITALIA CON CAIROLI

Ogni nazione partecipa con tre piloti divisi per categoria (MXGP, MX2 e Open), che corrono due gare ciascuno. Dal 2014 è stata inserita la categoria MXGP, che ha sostituito la classe MX1 come d’altronde è successo anche nel Mondiale. Ciascuna manche vede la partecipazione di 2 cilindrate (categorie) contemporaneamente, quindi ogni categoria incontrerà entrambe le altre, per un totale di 3 gare: MXGP + MX2; MX2 + Open; MXGP + Open. Al termine delle tre gare, per ottenere la graduatoria totale vengono sommati cinque dei sei risultati ottenuti dai tre piloti di ciascun team nazionale, mentre il risultato peggiore viene scartato. L’Italia schiera naturalmente il nove volte campione del Mondo Tony Cairoli come proprio rappresentante MXGP; insieme a lui, avremo Michele Cervellin nella categoria MX2 e Alessandro Lupino per quanto riguarda la categoria Open.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Per seguire il Motocross delle Nazioni 2017 da Matterley Basin non sarà garantito l’appuntamento in diretta tv e di conseguenza nemmeno la diretta streaming video. Tuttavia, l'emittente Eurosport (che detiene i diritti del motocross) fornirà almeno una sintesi sul proprio secondo canale, cioè Eurosport 2 HD, a partire dalle ore 18.15. Di conseguenza, anche per lo streaming ci saranno le opportunità offerte agli abbonati di Sky oppure Mediaset Premium, le due piattaforme su cui Eurosport è visibile, dunque tramite Sky Go, Premium Play oltre che Eurosport Player, ma naturalmente solo per quanto riguarda questa differita.

GLI ORARI DELLE GARE DEL MOTOCROSS DELLE NAZIONI

Passiamo adesso a vedere quali saranno gli orari dei principali appuntamenti dell'intensa giornata odierna con il Motocross delle Nazioni 2017, cioè le tre gare che abbiamo già menzionato: gara-1 con MXGP + MX2 dalle ore 14.10 italiane (le 13.10 locali, dal momento che c’è un’ora di fuso orario fra l’Italia e la Gran Bretagna); gara-2 con MX2 + Open avrà inizio alle ore 15.40 italiane; infine, gara-3 con MXGP + Open scatterà quando in Italia saranno le ore 17.10. Ricordiamo che tutte le gare si disputeranno sulla distanza di 30 minuti più due giri, cioè allo scoccare della mezz’ora di gara andranno completati altri due giri per la bandiera a scacchi.

