Milan-Roma/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Milan-Roma, LaPresse

Milan-Roma, diretta dal signor Banti di Livorno, domenica 1 ottobre 2017 alle ore 18.00, sarà uno dei match di cartello in programma nella settima giornata d'andata del campionato di Serie A. Una sfida come sempre di grande fascino e anche di importanza concreta, in particolare per un Milan che potrebbe già essere sull'orlo di una crisi in caso di nuova sconfitta per Vincenzo Montella contro la sua ex squadra, una Roma che dal canto suo dal match del Meazza vuole capire fino a che punto potrà spingere le proprie ambizioni.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

Il match Milan-Roma potrà essere seguito in diretta tv sia dagli abbonati Sky, sia dagli abbonati Mediaset Premium. I primi potranno collegarsi sui canali 201, 206 e 251 del satellite, ovvero Sky Sport 1 HD, Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 1 HD, oppure seguire la partita in diretta streaming video via internet sul sito skygo.sky.it. I secondi potranno collegarsi sul canale del digitale terrestre pay Premium Sport HD, oppure seguire la partita in diretta streaming video via internet sul sito play.mediasetpremium.it.

IL CONTESTO

Milan nell'occhio del ciclone dopo i tanti investimenti compiuti dalla società in estate: l'addio di Carlo Ancelotti al Bayern Monaco sembra far allungare un'ombra oscura sulla panchina di Vincenzo Montella, costretto a vincere e convincere e che sembra non godere più della piena fiducia della società dopo le dure sconfitte incassate a Roma contro la Lazio e a Genova contro la Sampdoria. Ma la sfida sarà anche un esame estremamente importante per Eusebio Di Francesco e la sua Roma, chiamata a confermarsi dopo quattro vittorie di fila dovute anche a un calendario decisamente invitante e positivo nelle ultime partite, compresa la trasferta, dura da affrontare logisticamente ma piuttosto morbida tecnicamente, contro i modesti azeri del Qarabag. Fare risultato a Milano significherebbe lanciare un segnale chiaro al campionato, in caso contrario il passo indietro sarebbe evidente.



Un Milan segnalato in crisi ha comunque vinto quattro delle ultime cinque partite ufficiali disputate, con il gol di Cutrone all'ultimo respiro contro il Rijeka che ha permesso alla squadra di Montella di battere i croati e viaggiare a punteggio pieno nel girone di Europa League. Nel mezzo, la sconfitta di domenica scorsa contro la Sapdoria ha fatto però vacillare le certezze del gruppo rossonero, secondo test perduto nettamente dopo l'uno a quattro incassato in casa della Lazio. Nel mezzo, due vittorie interne di fila contro Udinese e Spal che avevano regalato ossigeno prezioso per la classifica. La Roma invece è reduce da quattro vittorie consecutive: in campionato i giallorossi si sono ritagliati otto giorni ruggenti, sfruttando al massimo la chance offerta dal calendario e battendo il Verona in casa, il Benevento in trasferta e l'Udinese di nuovo all'Olimpico, realizzando complessivamente dieci gol e subendone soltanto uno. Quindi, mercoledì scorso c'è stata la vittoria in Azerbaigian contro il Qarabag, due a uno con i gol di Manolas e Dzeko che hanno permesso di fare bottino pieno in un match comunque non molto brillante, che ha visto gli azeri sfiorare il pari nel finale.

I PRECEDENTI

Al 7 maggio 2017 risale l'ultimo precedente a San Siro tra Milan e Roma, con i giallorossi che hanno ottenuto una straripante vittoria per quattro a uno grazie a una doppietta di Dzeko e ai gol messi a segno da El Shaarawy e da De Rossi su calcio di rigore, con i rossoneri capaci solamente di accorciare le distanze con Pasalic. Al 9 maggio 2015 risale invece l'ultima vittoria interna del Milan, che con i gol di Van Ginkel e Destro si impose due a uno contro una Roma che andò a segno con Totti su calcio di rigore, senza riuscire però poi a trovare il pari. L'ultimo pareggio allo stadio Meazza tra le due squadre è datato invece 16 dicembre 2013, Roma in vantaggio grazie a Mattia Destro, raggiunta da Cristian Zapata, ancora avanti con un rigore trasformato da Strootman e poi definitivamente inchiodata sul pari dal gol di Muntari.

QUOTE E SCOMMESSE, IL PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker tengono conto delle difficoltà evidenziate dal Milan in questa fase iniziale della stagione e propongono una sostanziale parità nelle valutazioni. La vittoria interna dei rossoneri viene proposta a una quota di 2.60 da Bwin, appena meno rispetto alla quota di 2.65 che Betclic propone per la vittoria giallorossa a San Siro. L'eventuale pareggio viene invece quotato 3.60 da William Hill.

© Riproduzione Riservata.