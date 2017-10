Modena Mestre/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Modena Mestre - LaPresse, imm. di repertorio

Modena Mestre, partita che sarà diretta dall’arbitro Ermanno Feliciani della sezione di Teramo, si gioca oggi pomeriggio, domenica 1 ottobre alle ore 18.30 per la sesta giornata del campionato di Serie C, girone B. L'occhio cade sulla disastrosa situazione in casa Modena, all'ultimo posto della classifica del girone in seguito a cinque sconfitte in altrettante gare. A gettare benzina sul fuoco, i guai societari. Con Caliendo sempre più isolato ed una squadra che sul campo non risponde in maniera sufficiente, si profila all'orizzonte una clamorosa debacle del club emiliano. il tecnico Eziolino Capuano, un veterano della terza serie, non è riuscito a trasmettere un'impronta ad una formazione sicuramente condizionata da un'aria pesante e da fattori che forse non ancora sono noti, ma le scuse servono a poco.

Dall'altra parte troviamo un Mestre ringalluzzito dal successo interno contro la Triestina, che grazie a questa vittoria è balzato all'ottavo posto in classifica. La squadra di Zironelli si è così lasciata alle spalle il K.O. inaspettato di Fermo, in cui una sconfitta per 1-0 aveva fatto momentaneamente tornare i piedi per terra all'11 arancio. Nell'ambiente sono sicuri: la squadra potrà raggiungere tranquillamente i play-off stando a quello fatto vedere sino ad ora, ma bisogna pensare partita per partita. La sfida contro il Modena, infatti, se può apparire agevole sulla carta nasconde molte insidie, ed un allenatore sanguigno come Capuano difficilmente potrebbe accettare un'ulteriore battuta d'arresto in casa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Modena Mestre non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

LE PROBABILI FORMAZIONI MODENA MESTRE

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il tecnico campano schiera un 3-5-2 con Manfredini in porta, Popescu, Aldrovandi e Sosa in difesa. Gli esterni saranno Calapai e Capellini, mentre Carraro, Bernedi e Badijle presiederanno al centro. In attacco Momentè è pronto a sostituire Persano al fianco di Maritato. Dall'altra parte Mestre che gioca con un modulo speculare che prevede la presenza di Gagno in porta, con linea a 3 di difesa composta da Perna, Gritti e Politti. Rubbo, Boscolo e Casarotto dovrebbero essere i 3 mediani con Beccaro e Fabbri sugli esterni e Zecchin unico possibile ballottaggio. In attacco Neto Pereira giocherà in coppia con Sottovia, mentre Sodinha dovrà ancora aspettare per l'esordio dal primo minuto. In casa Mestre l'uomo del momento è Dario Sottovia, attaccante ignoto ai più capace di realizzare 3 gol in meno di 4 partite giocate complessivamente che ha scavalcato nelle gerarchie di Zironelli Pozzebon e Spagnoli.

PRONOSTICO E QUOTE

Quanto ai pronostici delle agenzia di scommesse circa l’esito di Modena Mestre, ricordiamo che SNAI quota l'1 vittoria casalinga a 2,95, mentre il segno 2 equivale a 2,25 in occasione di questa gara. Il segno X del pareggio vale infine 3,10 la posta in palio.

