Napoli-Cagliari/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Napoli-Cagliari sarà diretta dall’arbitro Rosario Abisso, trentunenne della sezione di Palermo: con lui i guardalinee Longo e Del Giovane, il quarto uomo Pezzuto e gli addetti al VAR Calvarese e Pillitteri. il lunch match della settima giornata di Serie A si disputa allo stadio San Paolo di Napoli: appuntamento alle ore 12:30 di domenica 1 ottobre 2017. I partenopei allenati da Maurizio Sarri (18 punti) vanno a caccia della settima vittoria consecutiva in questo campionato, mentre il Cagliari (6 punti) vuole tornare a far punti dopo gli ultimi 2 ko di fila. Dopo questa giornata il campionato osserverà una settimana di pausa per le qualificazioni mondiali: sabato 14 ottobre il Napoli farà visita alla Roma (ore 20:45) mentre domenica 15 il Cagliari ospiterà il Genoa alle 15:00.

NAPOLI-CAGLIARI, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

Napoli-Cagliari sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Super Calcio HD (il numero 206) e Calcio 1 HD (numero 251): prepartita dalle ore 11:45 e telecronaca dalle 12:00. I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport o al pacchetto Calcio potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; i non abbonati potranno acquistare il match in pay-per-view con il codice 407363. Napoli-Cagliari sarà trasmessa in diretta tv anche da Mediaset sul canale Premium Sport, il numero 370 del digitale terrestre disponibile anche in alta definizione (HD) al numero 380; per gli abbonati possibilità di diretta in streaming video tramite PremiumPlay. Da questa giornata alcune partite di Serie A, tra cui Napoli-Cagliari, saranno trasmesse in diretta streaming video anche dal portale sportube.tv, cui bisognerà collegarsi per acquistare il match.

LA SITUAZIONE

Percorso netto per il Napoli che in campionato sta viaggiando ad un ritmo impressionante: i partenopei hanno raccolto tutti i 18 punti a disposizione e al momento registrano il miglior attacco del torneo, grazie ai 22 gol segnati (media di 3,6). Martedì è arrivata anche la prima vittoria nella fase a gironi di Champions League: al San Paolo il Napoli ha piegato gli olandesi del Feyenoord per 3-1, in rete tutti i tre moschettieri dell’attacco ovvero Insigne (7’ minuto), Mertens (49’) e Callejon (70’). La squadra di Maurizio Sarri ha così riscattato il ko del primo turno sul campo dello Shakhtar Donetsk (2-1), e nelle prossime settimane se la vedrà con il temibile Manchester City di Guardiola prima in Inghilterra (martedì 17 ottobre) e poi in casa (mercoledì 1 novembre). In campionato invece l’ultimo successo è stato forse il più sofferto: sabato scorso la neopromossa SPAL ha messo in difficoltà gli azzurri che per il colpo risolutore hanno dovuto chiamare in causa un difensore, il terzino algerino Ghoulam, a segno con il piede ‘debole’ (il destro) dopo una bella accelerazione palla al piede (83’) per il 2-3 finale. Il Cagliari di Massimo Rastelli cercherà di giocarsi le sue carte al San Paolo, consapevole di dover privilegiare gli equilibri difensivi per non andare incontro ad un’imbarcata. Le due sconfitte casalinghe contro Sassuolo (0-1) e Chievo (0-2) hanno un po’ abbassato il morale in casa rossoblù, in ogni caso i 6 punti accumulati in precedenza (1-0 al Crotone e 0-2 sul campo della SPAL) consentono ai sardi di ragionare senza troppe ansie di classifica.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI UDINESE

Maurizio Sarri dovrebbe schierare la formazione base ma valuta l’impiego di Albiol, dolorante alla schiena: se lo spagnolo non dovesse farcela spazio a Maksimovic al fianco di Koulibaly; completeranno la retroguardia il portiere Reina e i terzini Hysaj (a destra) e Ghoulam (sinistra). In cabina di regia Jorginho, ai suoi fianchi le mezzali Allan e Hamsik mentre il tridente offensivo vedrà all’opera Callejon, Mertens e Insigne. Il Cagliari di Rastelli dovrebbe recuperare Pavoletti almeno per la panchina, mentre in difesa non ci sarà Pisacane perché squalificato. Davanti al portiere Cragno difesa a quattro con Andreolli e Capuano centrali, Padoin terzino a destra e Miangue a sinistra. Previsto un centrocampo in linea con Dossena e Barella esterni e coppia centrale Cigarini-Ionita, mentre Joao Pedro supporterà Sau in attacco.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

I pronostici delle agenzie di scommesse si presentano nettamente sbilanciati verso i padroni di casa. Sul portale snai.it ad esempio troviamo il segno 1 per la vittoria del Napoli abbassato a quota 1,12, mentre il segno 2 per il colpo esterno del Cagliari vale ben 20 volte la posta in gioco. Elevata anche la quota attribuita al segno X per il pareggio, pari a 9,00. under 3,75, Over 1,23, Gol 2,00 e NoGol 1,73.

