Olanda-Serbia/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Finale Europei volley 2017)

Oggi la finale dell'Europeo di Volley femminile (foto LaPresse)

Sarà Olanda-Serbia la finale per l’oro dei campionati Europei femminili di volley, in corso di svolgimento a Baku, in Azerbaigian. Si tratta di due squadre che si presentavano ai nastri di partenza dell’appuntamento con i galloni di favorite, con le due formazioni che hanno vinto due semifinali particolarmente tirate, ma comunque in maniera meritata. Si tratta della quinta finale continentale femminile per l’Olanda, mentre la Serbia arriva all’appuntamento per la terza volta dopo i tentativi nel 2007, perso contro l’Italia, e dopo l’Europeo perso in casa nel 2001. L’Olanda ha invece perso tutte le finali disputate nella sua storia tranne la prima, quella nel 1995.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA FINALE DEGLI EUROPEY DI VOLLEY

La finale Olanda-Serbia degli Europei femminili di volley sarà disponibile seguire la partita, che andrà in scena domenica 1 ottobre 2017 alle ore 17.00 italiane, su Rai Sport, in chiaro per tutti in diretta tv sul canale numero 57 del digitale terrestre, oppure in diretta streaming video via internet sul sito raisport.rai.it.



FINALE INEDITA A BAKU

Le semifinali, come detto, hanno regalato spettacolo, con l’Olanda che ha spento il sogno delle ragazze dell’Azerbaigian, che speravano di disputare la finalissima da padrone di casa, e invece si sono dovute arrendere alle orange al tie break, nella fase dunque in cui l’esperienza si fa sentire maggiormente, e l’Olanda ha dato il massimo per far valere il peso della sua maggiore tradizione. La Serbia ha ottenuto invece una affermazione particolarmente convincente contro la Turchia allenata da Guidetti, che ha mancato così quella che sarebbe stata una grande impresa, ovvero la disputa della terza finale dell’Europeo femminile di volley consecutiva. Da sottolineare come nella rassegna continentale la finale Olanda-Serbia si inedita, e come per quanto visto fino a questo punto, le serbe giocheranno l’appuntamento conclusivo con i favori del pronostico, che possono pesare però come un macigno quando la pressione rappresenta più un handicap piuttosto che un vantaggio.

I RIMPIANTI DELLE AZZURRE

Ad ogni modo, si tratterà di una grande finale con alcune delle migliori giocatrici di volley non solo d’Europa, ma di tutto il mondo, come la serba Tijana Boskovic oppure le due super campionesse olandesi Anne Buijs e Lonneke Sloetjes. Prima della finale per l’oro, alle ore 14.00 italiane si sfideranno per la medaglia di bronzo Turchia e Azerbaigian, con le padrone di casa sulla carta ancora sfavorite, ma che proveranno a mettere le mani almeno su una medaglia per chiudere tra gli applausi una kermesse che ha testimoniato ancora una volta la crescita del movimento sportivo di un paese ricco e in espansione come l’Azerbaigian. In attesa di conoscere la squadra campione d’Europa, questo campionato continentale resta un grande rimpianto per un’Italia che ha visto interrompersi ai quarti di finale la propria avventura, proprio contro le olandesi che ora potrebbero tornare campioni a 22 anni di distanza dall’ultima volta. Uno 0-3 netto che ha dimostrato come le azzurre non erano, nonostante alcuni grandi talenti, ancora pronte per puntare al bersaglio massimo.

© Riproduzione Riservata.