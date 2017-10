PAGELLE/ Atalanta-Juventus: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 7^ giornata - primo tempo)

Pagelle Atalanta Juventus, Serie A (Foto LaPresse)

Il primo tempo di Atalanta-Juventus, posticipo della settima giornata di Serie A 2017-18, si è concluso sul punteggio di 2 a 1 in favore dei bianconeri, andiamo a dare i voti ai protagonisti di questi primi quarantacinque minuti. Dopo una breve fase di studio gli uomini di Allegri provano a rompere gli indugi con la sponda di Mandzukic (6,5) per Higuain (7) che in girata colpisce male la sfera. Alla prima da titolare Bernardeschi (7,5) segna anche il primo gol con la maglia della Juventus, l'ex-viola gonfia la rete grazie a un tap-in vincente approfittando della disastrosa respinta di Berisha (5) che non trattiene un tiro innocuo di Matuidi (6), poco dopo arriva il raddoppio degli ospiti con la firma di Higuain che servito proprio da Bernardeschi sembra già archiviare la pratica. Invece i padroni di casa tornano in partita grazie all'errore di Buffon (5) che invece si fa scappare dalle mani il pallone partito dai piedi di Papu Gomez (6) che consente a Caldara (7) di dimezzare lo svantaggio e accorciare le distanze. La Dea potrebbe anche pareggiare se Kurtic (6) non colpisse male la sfera a pochi passi dalla porta, sarà una ripresa tutta da seguire dove l'esito non è affatto scontato.

VOTO ATALANTA 6 - L'uno-due dei bianconeri avrebbe scoraggiato qualunque squadra, non quella di Gasperini che ha fegato da vendere.

MIGLIORE ATALANTA: CALDARA 7 - Semplicemente perfetto in fase difensiva, inoltre firma la rete che dimezza lo svantaggio e riapre la gara.

PEGGIORE ATALANTA: CORNELIUS 4,5 - Il danese rimane in campo solamente 30 minuti durante i quali non convince Gasperini che decide di affidarsi a Ilicic.



VOTO JUVENTUS 6,5 - Gli uomini di Allegri sono avviati verso la settima vittoria in sette partite grazie agli acuti di Bernardeschi e Higuain, per adesso sta mancando Dybala.

MIGLIORE JUVENTUS: BERNARDESCHI 7,5 - Alla prima da titolare non delude realizzando un gol e un assist, niente male.

PEGGIORE JUVENTUS: BUFFON 5 - Proprio come Berisha non trattiene un tiro telefonato regalando il pallone agli avversari che ringraziano e lo depositano in rete. (Stefano Belli)

