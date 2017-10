POLEMICA VAR-JUVENTUS / Arbitro Damato: gol annullato a Manduzkic e rigore

Polemica Var-Juventus, Mario Mandzukic - La Presse

"Così si ridicolizza il calcio", queste parole di Massimo Mauro a Sky Sport ci fanno capire che aria tira dopo il posticipo di questa settima giornata di Serie A. Il var ha creato molte polemiche dopo la gara Atalanta-Juventus con entrambe le squadre che si sono lamentate. E per fortuna dell'Atalanta che il rigore Dybala l'ha sbagliato se no altrimenti ci sarebbero stati ancora più problemi visto che quel fallo di mano di Andrea Petagna sembra proprio non esserci. L'attaccante degli orobici ha colpito la palla in maniera abbastanza evidente con la spalla ed Andrea Damato non l'ha capito nemmeno dal replay nello schermo a bordocampo. Errori che hanno penalizzato anche la Juventus perché nel primo tempo sulla punizione che ha portato al gol di Mattia Caldara c'era un fuorigioco millimetrico proprio di quest'ultimo e il fallo in partenza di Bernardeschi sul Papu Gomez era molto opinabile. Bianconeri che protestano anche per un rigore non dato a Higuain nel finale dopo un sandwich tra Palomino e Caldara stesso. Quello che verrebbe da dire è che per fortuna il var doveva mettere tutti d'accordo, mentre alla fine sembra solo aver complicato di più le cose.

GOL ANNULLATO A MANDZUKIC

Si sapeva che prima o poi le polemiche sarebbero esplose in Serie A per il var, nuova tecnologia introdotta in campo da questa stagione e attiva anche in Germania da tempo. Sicuramente la partita Atalanta-Juventus è stata piena di episodi che vanno analizzati con grande attenzione. La Juventus ha protestato molto perché dopo essere stata sul doppio vantaggio contro l'Atalanta si era fatta accorciare le distanze da un gol di Caldara e aveva ritrovato la sicurezza con Mario Mandzukic. Gol che era stato poi annullato con il var per una gomitata di Stephan Lichtsteiner a inizio azione in una modalità a cui sicuramente non si era abituati, ma che seguendo il regolamento alla fine è stata la decisione giusta. Ovviamente i bianconeri non hanno digerito la situazione, mentre dall'altra parte l'Atalanta voleva il rosso per Lichtsteiner che come segnalato da Graziano Cesari nel post partita di Premium Sport non c'era.

© Riproduzione Riservata.