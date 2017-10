Padova Santarcangelo/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Padova Santarcangelo (LaPresse - repertorio)

Padova Santarcangelo, partita diretta dall’arbitro Daniele De Santis della sezione di Lecce, si gioca oggi pomeriggio, domenica 1 ottobre alle ore 18.30 per la sesta giornata del campionato di Serie C, nel girone B. Per il Padova di Bisoli si tratta in realtà della quinta gara in questo campionato. I biancorossi in questo avvio di stagione hanno collezionato 7 punti in 4 gare, frutto di una sconfitta, due vittorie ed un pareggio. Le cose erano iniziate nel peggiore dei modi con l'esordio sul campo del Renate in cui la squadra di Bisoli era tornata a casa con un pesante 3-0 sul groppone. Nelle successive due gare interne consecutive veneti hanno fatto 4 punti tra Fano e derby con il Vicenza, prima di tornare al successo sul campo della Sambenedettese nello scorso turno del 24 settembre. Gli uomini di Bisoli hanno l'ulteriore occasione di lasciarsi alle spalle i fantasmi di Renate e dimostrare alle altre concorrenti di essere una candidata alla promozione.

Il primo ostacolo sul cammino bianco-rosso si chiama Santarcangelo ed è una squadra in emergenza; l'unica gioia emiliana di questo avvio di stagione è stata finora soltanto il successo esterno contro il Gubbio. Nelle restanti 4 gare sono arrivate altrettante sconfitte con ben 13 gol subiti, che rendono la squadra di Giuseppe Angelini la peggior difesa delle prime 5 gare di campionato. Il calendario non giunge in aiuto in questo frangente, in quanto oltre al Padova, formazione obbligata a fare punti davanti alle mura amiche, gli emiliani dovranno poi affrontare nel derby la Reggiana, altra squadra che vive momenti di difficoltà e da cui ci si aspetta una veloce risalita della china.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Padova Santarcangelo non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA SANTARCANGELO

Passiamo alle probabili formazioni del match: il tecnico di casa Bisoli schiera un 4-3-1-2 in cui Bindi va in porta, Contessa, Trevisan, Cappelletti e Madonna formano la linea a 4 da sinistra. A centrocampo guida la zona l'esperto Pinzi insieme a Mandorlini e Pulzetti; in avanti Belingheri agirà da supporto alle due punte Capello e Guidone. Dall'altra parte il Santarcangelo risponde con un 4-3-1-2 in cui Bastianoni sarà il titolare fra i pali, Cagnano e Toninelli i due esterni di difesa, Briganti e Sirignano i centrali. A centrocampo Dalla Bona, Obeng e Gaiola saranno i tre mediani con Bussaglia sulla trequarti alle spalle di Federico Palmieri e Gianmarco Piccioni.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda le quote SNAI offerte per questo match tra il Padova e il Santarcangelo, riportiamo un segno 1 vittoria casalinga dato a 1,50, mentre il segno 2 è quotato 6,00. Il segno X del pareggio è quotato 3,70 per l'occasione.

