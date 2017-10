Pagelle/ Benevento Inter: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 7^ giornata - primo tempo)

Pagelle Benevento Inter, Serie A (Foto LaPresse)

Ecco le nostre pagelle del primo tempo con le prestazioni migliori e peggiori delle due compagini in campo. Al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco le formazioni di Benevento ed Inter sono da poco rientrate negli spogliatoi per l'intervallo sull'1 a 2. I nerazzurri sbloccano la situazione portandosi in vantaggio con il colpo di testa di Brozovic sul cross di Candreva dalla destra al 19'. Il numero 77 croato realizza poi il raddoppio e la doppietta personale direttamente su calcio di punizione al 22' ma i padroni di casa reagiscono e colpiscono la traversa con Memushaj al 25' per poi andare in rete con D'Alessandro su assist di Iemmello al 42'.

BENEVENTO INTER: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO BENEVENTO (PRIMO TEMPO): 6,5 La differenza con gli avversari è abbastanza lampante ma livellata col tempo dall'atteggiamento dei nerazzurri. MIGLIORE BENEVENTO (PRIMO TEMPO): D'ALESSANDRO 6,5 Percorre con continuità la sua fascia di competenza ed accorcia le distanze a ridosso dell'intervallo. PEGGIORE BENEVENTO (PRIMO TEMPO): LOMBARDI 5 Troppi palloni persi, lascia monca una corsia. VOTO INTER (PRIMO TEMPO): 6,5 Un uno-due micidiale che però doveva essere mantenuto fino alla ripresa. MIGLIORE INTER (PRIMO TEMPO): BROZOVIC 7 Porta i suoi sul momentaneo 2 a 0 con grande intelligenza nelle giocate. PEGGIORE INTER (PRIMO TEMPO): VECINO 5 Perde diversi possessi non agevolando la manovra

