Pagelle/ Napoli Cagliari: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 7^ giornata - primo tempo)

Pagelle Napoli Cagliari, Serie A (Foto LaPresse)

Dopo un primo tempo senza pensieri e reso agevole dal gol immediato di Hamsik, Napoli padrone del match al San Paolo: 2-0 il parziale contro il Cagliari per gli azzurri, che hanno raddoppiato nel finale dopo il sigillo del capitano, con il solito Mertens (voto 7). Per il belga destro preciso e potente dal dischetto, dopo fallo subito da lui stesso e commesso da Romagna (voto 5), ingenuo nel contrasto in area. Come detto però la sfida era stata segnata fin dal suo avvio, con la combinazione proprio tra Mertens e Hamsik (voto 6,5) ed il rasoterra dello slovacco a battere Cragno (voto 6), per il timbro numero 114 in azzurro. Record di Maradona sempre più vicino... Per il resto, rete sfiorata anche da Insigne (voto 6), leggermente impreciso al momento decisivo ma sufficiente come valutazione, così come tutti i compagni. Protagonisti della classica prova di maturità, per il momento. Gli ospiti hanno peraltro perso anche Sau (voto 5,5) per infortunio ed ora non vedono l'ora, probabilmente, che passi veloce anche la ripresa, vista l'incapacità totale nel primo tempo di mettere paura ad un Reina inoperoso.

NAPOLI-CAGLIARI: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO NAPOLI 7 – Gira la partita a proprio piacimento, con consapevolezza e personalità. E quando arrivano ai limiti dell'area, gli azzurri sono difficilmente contenibili MIGLIORE NAPOLI MERTENS VOTO 7 – Senza strafare offre un assist perfetto a Hamsik e segna il 7° gol in 7 giornate. Immarcabile PEGGIORE NAPOLI REINA VOTO SV – Un'uscita su Pavoletti ed un calcione incassato e poi tanto sole sulla testa. Portategli un po' di crema anti ustione, per evitare guai... VOTO CAGLIARI 5 – Porta un buon pressing, cerca di ostacolare gli azzurri come può ma è troppa la distanza a livello qualitativo tra le due squadre. Obiettivo tangibile: evitare figuracce MIGLIORE CAGLIARI BARELLA VOTO 6 – Mena senza indugio in mezzo al campo, crea quei pochissimi spunti offensivi per i sardi e si conferma il migliore del gruppo di Rastelli, anche in mezzo alle difficoltà PEGGIORE CAGLIARI ROMAGNA VOTO 5 – Commettere errori di gioventù al San Paolo contro questo Napoli è molto rischioso... infatti Mertens non gli perdona nulla e lui vive una prima frazione da mal di testa

© Riproduzione Riservata.