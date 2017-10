Pisa Prato/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Pisa Prato - LaPresse

Pisa Prato, partita diretta dall’arbitro Luigi Carella della sezione di Bari, si gioca questa sera, domenica 1 ottobre alle ore 20.30. Un interessante derby toscano valido per la sesta giornata del campionato di Serie C girone A che mette in palio tre punti pesanti per quelli che sono gli obiettivi delle due compagini. La classifica in questo momento è leggermente migliore per i padroni di casa anche perché hanno disputato un incontro in più. Nello specifico il Pisa occupa il settimo posto con 8 punti (2 vittorie, altrettanti pareggi ed una sola sconfitta) ed ha palesato da un lato una difficoltà nel trovare la via della rete e dall’altro una evidente solidità in fase di non possesso (3 gol fatti e 2 incassati).

Il Prato è invece quattordicesimo con 5 punti conquistati (una vittoria, 2 pareggi ed una sconfitta) con 4 reti messe a segno ma ben 5 subite. Il Pisa sembra essere in un periodo di evidente crescita di forma tant’è che dopo la sconfitta all’esordio ha ottenuto 8 punti in 4 gare e lo stesso Prato nell’ultima gara disputata ha vinto con il Gavorrano per 1-0 e non perde dal 27 agosto. In casa il Pisa ha raccolto 4 punti in 2 gare subendo un solo gol mentre il Prato in trasferta in due incontri ha ottenuto un punto subendo 4 reti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Pisa Prato non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI PISA PRATO

Passando alle probabili formazioni, i padroni di casa dovrebbero disporsi sul terreno di gioco con un 4-3-3. In porta confermatissimo l’estremo difensore serbi Petkovic mentre nel quartetto difensivo potrebbe essere la novità Zammarini come terzino destro, Lisuzzo centrale al fianco di Ingrosso mentre a sinistra dovrebbe giocare Filippini. A centrocampo le chiavi verranno affidate all’estroso Di Quinzio che tuttavia sa essere anche uomo di sostanza. Probabile inserimento dal primo minuto di Izzillo al posto di De Vitis mentre Gucher agirà come interno di sinistra. In avanti al posto dello squalificato Masucci dovrebbe giocare Maltese sul fronte di destra dell’attacco pisano, Eusepi sempre nel mezzo e comunque Mannini a spingere sul lato mancino.

Il Prato invece dovrebbe ancora una volta optare per una difesa a quattro guidata dall’estremo difensore Alastra mentre dovrebbero giocare Polo come terzino di destra, Martinelli nel mezzo con uno tra Marzorati e Ghidotti e Badan a coprire il lato sinistro. A centrocampo i due mediani saranno salvo sorprese, Gargiulo e Fantacci. In avanti batteria di tre trequartisti in appoggio alla punta centrale Tchanturia di origini georgiane, ed ossia il tedesco Gugliemelli sul fronte destro, Ceccarelli o Liurni nel mezzo e l’estroso Piscitella sulla fascia mancina.

CHIAVE TATTICA

Il Pisa è una formazione molto ostica da affrontare in quanto non permette di giocare al meglio i propri avversari cercando di non lasciare spazi incustoditi. Dunque saranno pochissime le occasioni per il Prato che dovrà quindi preparasi ad una gara di grande sacrificio. Non c’è dubbio che il Pisa proverà a fare il match facendo maggior leva sulle corsie laterali mentre il Prato cercherà di agire in contropiede.

PRONOSTICO E QUOTE

Nonostante sia un derby, da sempre sinonimo di match capace di regalare grandi sorprese, le agenzie di scommesse come la Snai con le loro quote non sembrano avere dubbi sull’esito del risultato finale. Infatti, è nettamente favorito il Pisa la cui vittoria ha una quota pari a 1,50 contro il 3,60 previsto per il pareggio mentre la possibile vittoria del Prato è evento alquanto improbabile tant’è che vale 6,00 volte l’importo giocato.

