Pistoiese Cuneo/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Pistoiese Cuneo, partita che sarà diretta dall’arbitro Gino Garofalo della sezione di Torre del Greco, si gioca oggi pomeriggio, domenica 1 ottobre alle ore 16.30 per la sesta giornata del campionato di Serie C nel girone A. La Pistoiese di Paolo Indiani è reduce dal primo K.O. stagionale rimediato sul campo della capolista Livorno dopo una prova comunque di orgoglio e tenacia su un campo particolarmente difficile. Nelle prime tre uscite però la Pistoiese era rimasta imbattuta grazie ai due successi consecutivi su Monza ed Arezzo e al successivo pareggio casalingo contro la Pro Piacenza. Ora, dopo una battuta di arresto che ci può stare sul campo della capolista, gli uomini di Indiani sono chiamati a tornare al successo.

Dall'altra parte giunge un Cuneo che, dopo la sconfitta interna contro il Pisa della scorsa settimana, risulta anch'esso fermo a 7 punti in classifica, ma che in virtù della gara in più all'attivo è di fatto più indietro. La squadra di Massimo Gardano, che contro il Pisa ha subito la seconda sconfitta stagionale dopo quella all'esordio contro la Carrarese, ha evidenziato un rendimento altalenante, che non permette di sbilanciarsi con le previsioni sul futuro di questa rosa. Il primo dato significativo, in ogni caso, è che i piemontesi fanno punti lontano da casa e li lasciano davanti al pubblico amico: due, infatti, sono le vittorie in trasferta conquistate fino ad ora, così come le sconfitte casalinghe.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Pistoiese Cuneo non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI PISTOIESE CUNEO

Passando all'analisi delle probabili formazioni, i padroni di casa dovrebbero scendere in campo con un 3-5-2 con Zaccagno in porta, Priola, Nossa e Quaranta in difesa, Regoli e Mulas sugli esterni. A centrocampo Minardi, Luperini e Hamlili saranno i tre interni, con Surraco e Franco Ferrari che agiranno da attaccanti. Dall'altro lato il Cuneo di Gardano si schiera con un 4-3-3 in cui Stancampiano sarà titolare fra i pali, Testoni, Boni, Conrotto e Quitadamo i componenti della difesa da sinistra verso destra. A centrocampo Cristini, Provenzano e Rosso dovrebbero avere la conferma, con Dell'Agnello prima punta supportato sugli esterni da Zamparo e Boniperti.

PRONOSTICO E QUOTE

Si prevede grande equilibrio in campo per due formazioni che condividono la posizione di classifica e valori simili sulla carta ai nastri di partenza. Piemontesi leggermente sfavoriti nel pronostico, nonostante siano a punteggio pieno in trasferta, mentre i padroni di casa sono obbligati a conquistare almeno un punto casalingo dopo lo stop di Livorno. SNAI quota il segno 1 a 2,25 mentre il segno 2 è quotato 2,95. Il segno X del pareggio vale 3,05.

