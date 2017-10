Pontedera Livorno/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Pontedera Livorno (LaPresse - imm. repertorio)

Pontedera Livorno, partita diretta dall’arbitro Luca Zufferli della sezione di Udine, si gioca oggi pomeriggio, domenica 1 ottobre alle ore 16.30 per la sesta giornata del campionato di Serie C, girone A. Sarà una sorta di testa-coda il match che vedrà contrapposte Pontedera e Livorno. Gli amaranto stanno confermando le attese del pre-campionato e stazionano attualmente al primo posto della classifica in virtù di 4 successi ed un pareggio. Discorso totalmente opposto per i padroni di casa, che con due soli punti conquistati risiedono attualmente al penultimo posto della classifica del girone A. Un inizio da dimenticare al più presto per la squadra della provincia di Pisa, che se nelle scorse partecipazioni ai tornei di Lega Pro aveva più volte agguantato i play-off pur uscendo nelle prime fasi, quest'anno con questo ruolino di marcia rischia di fare un campionato per la salvezza.

Ecco perché il tecnico Ivan Maraia, che nel frattempo è finito sotto la lente di ingrandimento di società e tifosi, dovrà subito cercare di voltare pagina e ridare morale ai suoi, apparsi sottotono soprattutto nelle 3 gare esterne giocate fino ad ora. Basterà avere l'appoggio del pubblico di casa per fare almeno un punto contro questo Livorno, apparso fino ad ora come la corazzata del girone? Gli uomini di Sottil la pensano diversamente ed arriveranno al Mannucci per fare bottino pieno e possibilmente staccare i corregionali del Siena al secondo posto. La rosa a disposizione è fra le più attrezzate ed è probabilmente la più seria candidata alla promozione diretta; motivo per cui l'impegno costante ed il lavoro sono fattori su cui Sottil dovrà insistere ogni settimana per non fallire l’obiettivo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Pontedera Livorno non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA LIVORNO

Per ottenere il primo storico successo contro il Livorno, il tecnico di casa Maraia schiera un 3-5-2 in cui le uniche novità potrebbero essere l'inserimento di Posocco sulla destra al posto di Calcagni, e poi quello di Ferrari in difesa al posto di Risaliti. In attacco conferme per Massimiliano Pesenti e Luigi Grassi, mentre Pinzauti è destinato a partire nuovamente dalla panchina. Dall'altra parte il Livorno schiera un 4-2-3-1 con Mazzoni in porta, Franco e Pedrelli esterni con Gasbarro e Pirrello centrali. A centrocampo ci saranno il capitano Luci e Giandonato con Pasquale Maiorino incaricato di agire sulla trequarti. In attacco Vantaggiato sarà nel tridente con Valiani e Doumbia, con Ponce destinato a partire dalla panchina per questo match.

PRONOSTICO E QUOTE

Ospiti nettamente favoriti secondo le quote offerte su Pontedera Livorno dall’agenzia di scommesse sportive SNAI, in cui il successo esterno del Livorno segno 2 è quotato 1,77, mentre quello casalingo del Pontedera a 4,25. Il segno X del pareggio è quotato 3,30.

