Pro Piacenza Olbia/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Pro Piacenza Olbia, partita che sarà diretta dall’arbitro Mario Vigilie della sezione di Cosenza, si gioca oggi pomeriggio, domenica 1 ottobre alle ore 16.30 per la sesta giornata del campionato di Serie C, girone A. Nelle prime cinque giornate l'Olbia di Bernardo Mereu ha mantenuto un rendimento di alto livello conquistando 10 punti con un solo scivolone sul campo della Carrarese. I sardi, che partecipano a questo torneo di Serie C con l'ambizione di fare qualcosa in più di una salvezza tranquilla, dovranno superare avversarie sulla carta più quotate per il raggiungimento dei playoff, ma l'inizio di stagione sembra promettere al meglio. La sinergia con il Cagliari ha permesso il passaggio in maglia bianca di alcuni calciatori importanti, che in Serie A non avrebbero trovato più spazio e che hanno accettato di continuare il cammino in un'altra categoria. Grazie a questa mossa nella rosa dell'Olbia troviamo oggi elementi come il capitano Francesco Pisano, il portiere Aresti e l'ex talento delle giovanili rosso-blù Ragatzu.

Dall'altra parte in questa delicata sfida si presenta, però, una Pro Piacenza poco soddisfatta dell'avvio di stagione che ha portato soltanto 5 punti in quattro gare ed una sola vittoria contro la Giana Erminio. Gli emiliani, che con la guida dell'ex Sassuolo Fulvio Pea nutrono anch'essi ambizioni di alta classifica, dovranno fare di più a partire da questa gara interna per risalire velocemente posizioni. Con il recupero della gara in meno, poi, si potrà completare il rientro ai danni delle concorrenti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Pro Piacenza Olbia non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

LE PROBABILI FORMAZIONI PRO PIACENZA OLBIA

Per quanto riguarda le probabili formazioni del match, il tecnico di casa schiera un 4-3-3 con Gori in porta, Ricci, Belotti, Messina e Beduschi a partire da sinistra in difesa. A centrocampo Barba, Aspas e La Vigna sono i favoriti per la maglia da titolare, mentre in avanti il tridente sarà composto da Alessandro, Mastroianni e Bazzoffia, che parte in vantaggio su Starita per la corsia di destra. Dall'altra parte l'Olbia scende in campo con un 4-3-1-2 con Aresti, linea difensiva a 4 formata da Pisano e Cotali terzini, Leverbe e Dametto al centro. A centrocampo Geroni, Feola e Muroni dovrebbero battere la concorrenza di Biancu con Alessio Murgia a fare da trequartista alle spalle di Ragatzu e Ogunseye, il talento nigeriano voluto dalla primavera dell'Inter.

PRONOSTICO E QUOTE

Pro Piacenza ed Olbia sono due formazioni sulla carta dai valori vicini, che in campo si daranno battaglia per la posta in palio. I locali sono imbattuti in casa in due gare giocate e puntano a mantenere il fortino del Garilli tale ancora a lungo, mentre gli ospiti potranno sfruttare i delicati derby per Siena e Livorno per cercare di raggiungere la vetta; sarà fondamentale ottenere i tre punti, però, per la formazione di Mereu. Negli ultimi precedenti che risalgono allo scorso campionato di C, una vittoria a testa è il bilancio delle due formazioni, che hanno vinto la propria gara in casa e perso quella in trasferta. Tutto questo considerato, uno sguardo alle scommesse: SNAI quota l'1 a 2,25 a fronte di un 2 a 3,00. Il segno X è quotato 3,10.

