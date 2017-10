Probabili formazioni/ Atalanta Juventus: quote, le ultime novità live (Serie A 7^ giornata)

Probabili formazioni Atalanta Juventus, Serie A (Foto LaPresse)

Atalanta Juventus chiude la settima giornata della Serie A 2017-2018: all’Atleti Azzurri d’Italia si gioca domenica 1 ottobre alle ore 20:45. Sfida interessantissima ed equilibrata: la Juventus ci arriva a punteggio pieno e del tutto intenzionata a confermare la sua striscia, ma l’Atalanta di oggi è una squadra che soprattutto in casa è capace di esaltarsi e di dare molto fastidio alle grandi. Ancora una volta Gian Piero Gasperini affronta il suo passato e ha come obiettivo un’altra qualificazione alle coppe europee. In attesa che le due squadre scendano in campo per giocare, vediamo quali sono dubbi e certezze dei due allenatori analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Atalanta Juventus.

QUOTE E SCOMMESSE

Atalanta Juventus, valida per la settima giornata del campionato di Serie A, è stata analizzata dall’agenzia di scommesse Snai: per quanto riguarda 1X2 finale il segno 1 (vittoria Atalanta) vale 5,25; il segno X per il pareggio è quotato 3,60 mentre con il segno 2 (vittoria Juventus) guadagnereste 1,70 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

ATALANTA: LE SCELTE DI GASPERINI

Toloi non dovrebbe farcela: spazio ad Andrea Masiello che torna a prendersi un posto nel settore arretrato, con la conferma di Palomino e Caldara che gioca contro il suo futuro come centrale a protezione di Etrit Berisha. A centrocampo le due ali dovrebbero essere Hateboer e Spinazzola: per quest’ultimo partita speciale come per Caldara, con in più tutta la telenovela estiva e le dichiarazioni sul desiderio di vestire la maglia bianconera. Rientrato dall’infortunio, Spinazzola ovviamente è il titolare sulla corsia sinistra mentre in mezzo c’è ancora un ballottaggio aperto tra l’olandese De Roon e Cristante, con il primo che appare comunque favorito per affiancare Freuler (l’anno scorso due gol contro la Juventus). Davanti i dubbi sono pochi: con Ilicic non al meglio sarà Kurtic a occupare la casella di trequartista alle spalle di Alejandro Gomez, che può agire anche qualche passo indietro e deve farsi perdonare il rigore sbagliato a Firenze. Come prima punta Petagna è in netto vantaggio su Cornelius ma nel corso della partita potrebbe esserci spazio anche per il danese, che ha fatto davvero bene in questa prima parte della stagione.

JUVENTUS: I DUBBI DI ALLEGRI

Massimiliano Allegri perde Pjanic ma ritrova Khedira, già in panchina contro l’Olympiacos: il tedesco viaggia verso una maglia da titolare che contende al giovane Bentancur, sempre più protagonista nello scacchiere tattico della Juventus. A dire il vero Khedira e l’uruguaiano formano una coppia meglio assortita, ma il problema di oggi è rinunciare a Matuidi: da vedere cosa deciderà Allegri, che deve anche scegliere se far riposare Cuadrado o Mandzukic dando campo a Bernardeschi o Douglas Costa, che appare decisamente in buona condizione e dunque potrebbe essere ancora in campo sulla corsia mancina, con l’ex della Fiorentina in ballottaggio con Cuadrado ma più probabilmente destinato a un’altra panchina. Higuain ritrova il posto da titolare dopo il gol in Champions League e avrà alle sue spalle Dybala, 10 reti in Serie A ma ancora a secco in Europa; in difesa si rivede Rugani che affiancherà Chiellini, cambiano entrambi gli esterni con Lichtsteiner che si riprende la maglia a destra (come sempre succede in campionato) e Asamoah che appare favorito su Alex Sandro, anche se l’avvento della sosta potrebbe comunque indurre Allegri a schierare il brasiliano senza fare sconti.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA JUVENTUS

ATALANTA (3-4-1-2): 1 E. Berisha; 5 A. Masiello, 13 Caldara, 6 Palomino; 33 Hateboer, 15 De Roon, 11 Freuler; 27 Kurtic; 29 Petagna, 10 A. Gomez

A disposizione: 91 Gollini, 95 Bastoni, 28 G. Mancini, 21 Castagne, 4 Cristante, 32 Haas, 8 Gosens, 7 Orsolini, 72 Ilicic, 20 Vido, 9 Cornelius

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Squalificati: -

Indisponibili: Toloi, Schmidt

JUVENTUS (4-2-3-1): 1 Buffon; 26 Lichtsteiner, 24 Rugani, 3 Chiellini, 22 Asamoah; 6 Khedira, 14 Matuidi; 7 Cuadrado, 10 Dybala, 11 Douglas Costa; 9 Higuain

A disposizione: 23 Szczesny, 16 Pinsoglio, 15 Barzagli, 4 Benatia, 12 Alex Sandro, 27 Sturaro, 30 Bentancur, 33 Bernardeschi, 17 Mandzukic

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: De Sciglio, Howedes, Marchisio, Pjanic, Pjaca

