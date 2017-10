Probabili formazioni/ Benevento Inter: quote, le ultime novità live (Serie A 7^ giornata)

Probabili formazioni Benevento Inter, Serie A (Foto LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO

Benevento Inter è valida per la settima giornata del campionato di Serie A 2017-2018: si gioca alle ore 15 di domenica 1 ottobre presso lo stadio Vigorito. I tifosi degli stregoni aspettano ancora il primo punto di sempre nel massimo campionato, ma dopo Napoli e Roma c’è un’altra big da sfidare per un avvio di stagione da incubo. L’Inter invece ha una bella occasione per confermarsi nelle prime posizioni della classifica e magari prendersi anche il secondo posto. Andiamo allora a vedere in che modo i due allenatori potrebbero schierare le loro squadre sul terreno di gioco per questa partita pomeridiana, analizzando in maniera dettagliata le probabili formazioni di Benevento-Inter.

QUOTE E SCOMMESSE

Benevento Inter, valida per la settima giornata del campionato di Serie A, è stata analizzata dall’agenzia di scommesse Snai: per quanto riguarda 1X2 finale il segno 1 (vittoria Benevento) vale 11,00; il segno X per il pareggio è quotato 6,00 mentre con il segno 2 (vittoria Inter) guadagnereste 1,25 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

BENEVENTO: I DUBBI DI BARONI

Qualche speranza per Iemmello e D’Alessandro, che potrebbero se non altro andare in panchina; dovrebbe invece essere costretto a un altro forfait Ciciretti, che sulla corsia destra sarà sostituito da Lombardi. Il Benevento va in campo con il 4-4-2, più compatto: in mezzo Cataldi (altro ex della Primavera della Lazio) e Ledian Memushaj fanno filtro e impostano la manovra, a sinistra dovrebbe esserci ancora spazio per Lazaar che dà una dimensione più difensiva rispetto a D’Alessandro. Squalificato capitan Lucioni, in mezzo al reparto difensivo sarà Costa a giocare al fianco di Venuti, mentre sulle corsie laterali Baroni sceglie Gaetano Letizia e Di Chiara, anche se il giovane Gyamfi potrebbe trovare spazio sulla corsia destra - così da dirottare il polivalente Letizia dall’altra parte del campo. Per quanto riguarda l’attacco, Iemmello scalpita per una maglia da titolare ma come detto bisogna innanzitutto valutare la sua condizione: più probabile che a fare coppia con Massimo Coda sia Puscas, e dunque per il rumeno sarà una partita speciale visto che arriva proprio dalla Primavera dell’Inter con cui ha fatto grandi cose.

INTER: LE SCELTE DI SPALLETTI

I soliti duelli interni nella formazione che Luciano Spalletti metterà in campo: in mezzo al campo Matias Vecino e Gagliardini si contendono una maglia accanto a Borja Valero, l’unico che in questo momento sembra certo del posto. Sulla trequarti invece il ballottaggio è quello tra Brozovic e Joao Mario: a oggi il croato parte favorito ma non sono escluse inversioni di rotta. Il resto della squadra che giocherà a Benevento dovrebbe essere confermato: in difesa spazio a D’Ambrosio e Dalbert sulle corsie con Miranda e Skriniar al centro, mentre nel reparto offensivo Perisic è in vantaggio su Eder con Candreva che per il momento dovrebbe vincere la concorrenza del giovane Karamoh, che domenica scorsa ha destato ottime sensazioni e sembra pronto ad avere più campo da parte del suo allenatore. La prima punta ovviamente sarà Mauro Icardi: l’argentino ha segnato un gol su rigore nelle ultime tre partite, ma resta il principale punto di riferimento della squadra nerazzurra e anche quest’anno corre per vincere la classifica dei marcatori.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO INTER

BENEVENTO (4-4-2): 1 Belec; 3 G. Letizia, 23 Venuti, 21 A. Costa, 17 Di Chiara; 87 Lombardi, 8 Cataldi, 20 L. Memushaj, 77 Lazaar; 11 M. Coda, 32 Puscas

A disposizione: 22 Brignoli, 18 Gyamfi, 95 Gravillon, 13 Chibsah, 4 Del Pinto, 14 N. Viola, 7 D’Alessandro, 26 Parigini, 33 Iemmello, 90 Armenteros

Allenatore: Marco Baroni

Squalificati: Lucioni

Indisponibili: Antei, Ciciretti, D’Alessandro

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 25 Miranda, 37 Skriniar, 29 Dalbert; 11 Matias Vecino, 20 Borja Valero; 87 Candreva, 77 Brozovic, 44 Perisic; 9 Icardi

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 21 Santon, 13 Ranocchia, 55 Nagatomo, 5 Gagliardini, 10 Joao Mario, 17 Karamoh, 23 Eder, 99 Pinamonti

Allenatore: Luciano Spalletti

Squalificati: -

Indisponibili: Joao Cancelo, Vanheusden

