Probabili formazioni/ Milan Roma: quote, le ultime novità live (Serie A 7^ giornata)

Milan Roma è la grande sfida nella settima giornata di Serie A 2017-2018: rappresenta il primo posticipo di domenica 1 ottobre perchè si gioca alle ore 18. Entrambe reduci dagli impegni europei, entrambe al quinto posto della classifica con 12 punti; la Roma però ha giocato una partita in meno e arriva dalla convincente vittoria sull’Udinese, mentre il Milan ha perso a Marassi contro la Sampdoria e ha vissuto una settimana difficile, segnata anche dall’addio al preparatore atletico deciso in prima (ed unica) persona da Vincenzo Montella. Andiamo dunque a valutare, aspettando il calcio d'inizio di questa partita, come potrebbero essere schierate in campo le due squadre, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Milan Roma.

QUOTE E SCOMMESSE

Milan Roma, valida per la settima giornata del campionato di Serie A, è stata analizzata dall’agenzia di scommesse Snai: per quanto riguarda 1X2 finale il segno 1 (vittoria Milan) vale 2,60; il segno X per il pareggio è quotato 3,50 mentre con il segno 2 (vittoria Roma) guadagnereste 2,60 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

MILAN: LE SCELTE DI MONTELLA

Si dovrebbe continuare con la difesa a tre nella quale Cristian Zapata, non convocato per l’Europa League, potrebbe essere riproposto titolare al fianco di Bonucci e Alessio Romagnoli; potrebbe cambiare leggermente lo schieramento offensivo, perchè Montella sta studiando la soluzione di avanzare la posizione di Bonaventura e arretrare quella di Suso, creando di fatto una linea sulla trequarti con i due giocatori che andrebbero un passo dietro Kalinic, lasciato come prima punta. Di fatto un tridente “mascherato”, ma può agilmente trattarsi del solito 3-5-2 visto che spesso e volentieri Bonaventura arretrerà a cercare il pallone; a centrocampo si va verso la conferma di un Kessie che non ha ancora tirato il fiato, anche se Montolivo va verso il recupero e se non altro potrebbe essere portato in panchina. L’altro mediano nel settore nevralgico sarà ovviamente Lucas Biglia, che non è stato convocato per la partita di Europa League contro il Rijeka e dunque ha avuto un salutare e utilissimo turno di riposo, proprio in vista della sfida contro la Roma.

ROMA: LE SCELTE DI DI FRANCESCO

Eusebio Di Francesco deve monitorare le condizioni di almeno due giocatori, escludendo dall’equazione Perotti. Qualora sia l’argentino che Defrel dovessero dare forfait, a giocare sulla corsia destra del tridente sarebbe per forza di cose Cengiz Under, con El Shaarawy dall’altra parte e Dzeko che ovviamente sarà in ogni caso la punta centrale. Rispetto alla vittoria sul campo del Qarabag, a centrocampo torneranno a giocare sia De Rossi che Strootman, mandando dunque in panchina Gonalons (da rivedere) e Lorenzo Pellegrini che potrebbe sempre avere uno spazio nella ripresa; in difesa invece potrebbe essere confermata la coppia formata da Manolas e Juan Jesus, con il brasiliano sempre in ballottaggio con Fazio. Balletto sulla fascia destra con Florenzi che va per riprendersi la maglia da titolare strappandola a Bruno Peres ma potrebbe essere utilizzato come esterno nel tridente in caso di forfait degli altri; a sinistra invece è ancora indisponibile Emerson Palmieri, dunque in campo ci sarà Kolarov. Fuori causa anche Schick: per rivedere in campo il giovane attaccante ceco bisognerà attendere dopo la sosta per le nazionali.

MILAN (3-4-2-1): 99 G. Donnarumma; 22 Musacchio, 19 Bonucci, 13 A. Romagnoli; 20 Abate, 79 Kessie, 21 Lucas Biglia, 68 Ri. Rodriguez; 8 Suso, 5 Bonaventura; 7 Kalinic

A disposizione: 30 Storari, 90 An. Donnarumma, 15 Gustavo Gomez, 17 C. Zapata, 2 Calabria, 4 José Mauri, 73 Locatelli, 18 Montolivo, 10 Calhanoglu, 11 Borini, 9 André Silva, 63 Cutrone

Allenatore: Vincenzo Montella

Squalificati: -

Indisponibili: A. Conti, Antonelli

ROMA (4-3-3): 1 Alisson; 25 Bruno Peres, 44 Manolas, 5 Juan Jesus, 11 Kolarov; 4 Nainggolan, 16 De Rossi, 6 Strootman; 24 Florenzi, 9 Dzeko, 92 El Shaarawy

A disposizione: 28 Skorupski, 18 Lobont, 26 Karsdorp, 20 Fazio, 55 Castan, 15 Hector Moreno, 30 Gerson, 21 Gonalons, 7 Lo. Pellegrini, 17 Cengiz Under, 23 Defrel

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: -

Indisponibili: Emerson P., Schick

