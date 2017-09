Probabili formazioni/ Napoli Cagliari: quote, le ultime novità live (Serie A 7^ giornata)

Probabili formazioni Napoli Cagliari (Foto LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI CAGLIARI

Napoli Cagliari, alle ore 12:30 di domenica 1 ottobre, è il lunch match nella settima giornata di Serie A 2017-2018: al San Paolo i partenopei, reduci dalla convincente vittoria in Champions League, hanno la grande possibilità di confermarsi a punteggio pieno in vista della sosta per le nazionali, continuando così la caccia allo scudetto. Il Cagliari arriva invece da due sconfitte consecutive, che hanno leggermente incrinato una partenza che era stata positiva; c’è voglia di riscatto immediato, ma forse per gli isolani non è questa la partita migliore per rialzare la testa. Aspettando che le due squadre facciano il loro ingresso sul terreno di gioco, andiamo subito a vedere in che modo i due allenatori potrebbero farle giocare, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Napoli-Cagliari.

QUOTE E SCOMMESSE

Napoli Cagliari, valida per la settima giornata del campionato di Serie A, è stata analizzata dall’agenzia di scommesse Snai: per quanto riguarda 1X2 finale il segno 1 (vittoria Napoli) vale 1,12; il segno X per il pareggio è quotato 9,00 mentre con il segno 2 (vittoria Cagliari) guadagnereste 20,00 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

NAPOLI: LE SCELTE DI SARRI

Raul Albiol e Chiriches sono sulla via del recupero, ma entrambi dovrebbero accomodarsi in panchina: spazio a Nikola Maksimovic al centro della difesa, in coppia con Koulibaly mentre dovrebbero essere confermati gli esterni con Maggio che comunque preme per prendersi la maglia a destra e Ghoulam che invece non ha problemi ad occupare la casella dall’altra parte. A centrocampo dovremmo vedere il solito ballottaggio: Zielinski e Amadou Diawara sono pronti a riprendersi il posto, anche se come sempre capitan Hamsik potrebbe avere quel turno di riposo che il suo allenatore gli aveva “promesso” e che nei fatti non gli ha ancora dato. Allan e Jorginho dunque verso la panchina, con lo slovacco fuori il brasiliano invece sarebbe titolare. Per quanto riguarda il tridente offensivo, non dovrebbe essere questo il giorno della staffetta, anche perchè la sosta viene in aiuto: dunque spazio a Callejon e Lorenzo Insigne sulle corsie laterali con Mertens da falso centravanti, ma nel secondo tempo potrebbe esserci spazio per Ounas o Giaccherini (o magari entrambi, se il risultato lo consentirà).

CAGLIARI: I DUBBI DI RASTELLI

Mancherà lo squalificato Pisacane, così come Ceppitelli: Massimo Rastelli ha dunque una difesa decimata e dovrebbe affidarsi a Marco Capuano per stringere centralmente al fianco di Andreolli, mentre Miangue - in prestito dall’Inter - va ad occupare la corsia mancina. A destra confermato Padoin, in porta giocherà Cragno anche perchè Rafael Andrade resta ai box; ci sono sicuramente più scelte in mediana, dove può essere esplorato il modulo con quattro giocatori in linea. Dessena e Barella non sono esterni ma si adattano con l’idea di coprire più spazio possibile e impedire al Napoli di fare il bello e il cattivo tempo allargando il gioco; centralmente invece ci si affida a maggiore qualità con Cigarini (un ex) e Ionita che impostano la manovra. Davanti vanno tenute d’occhio le condizioni di Farias e Pavoletti: qualora non ce la facciano ci sarà Sau a giostrare da punta centrale, alle sue spalle dovrebbe comunque essere data la maglia da titolare a Joao Pedro, che giocherebbe anche con tutti gli elementi del reparto offensivo a disposizione.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI CAGLIARI

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 23 Hysaj, 19 Ni. Maksmovic, 26 Koulibaly, 31 Ghoulam; 20 Zielinski, 42 A. Diawara, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 L. Insigne

A disposizione: 22 Sepe, 1 Rafael C., 11 Maggio, 33 Raul Albiol, 21 Chiriches, 6 Mario Rui, 5 Allan, 8 Jorginho, 30 Rog, 37 Ounas, 15 Giaccherini

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: Milik

CAGLIARI (4-4-1-1): 28 Cragno; 20 Padoin, 3 Andreolli, 24 M. Capuano, 12 Miangue; 4 Dessena, 8 Cigarini, 21 Ionita, 18 Barella; 10 Joao Pedro; 25 Sau

A disposizione: 26 Crosta, 29 Daga, 13 Romagna, 27 Deiola, 16 Faragò, 7 Cossu, 17 Farias, 30 Pavoletti, 36 Melchiorri, 9 Giannetti

Allenatore: Massimo Rastelli

Squalificati: Pisacane

Indisponibili: Rafael A., Ceppitelli

