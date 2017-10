Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live score (7^ giornata, 1 ottobre 2017)

Risultati Serie A, 7^ giornata (Foto LaPresse)

Siamo arrivati alla settima giornata di Serie A 2017-2018: domenica 1 ottobre si conclude un turno che proietta direttamente verso la sosta per gli impegni delle nazionali. Siamo all’incirca ad un quinto del campionato: naturalmente è ancora presto per fare bilanci ma la classifica sta iniziando a sgranarsi. Oggi si parte alle ore 12:30 con Napoli-Cagliari; alle ore 15 si giocheranno Benevento-Inter, Chievo-Fiorentina, Lazio-Sassuolo, Spal-Crotone e Torino-Verona. I due posticipi saranno invece Milan-Roma, alle ore 18, e Atalanta-Juventus che si gioca alle ore 20:45.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A

RISULTATI SERIE A, IL BIG MATCH

Naturalmente è a San Siro che si gioca la grande partita della giornata: Vincenzo Montella è anche un grande ex, avendo vinto uno scudetto con la maglia della Roma ed essendo poi stato allenatore nelle giovanili e, per un breve periodo, della prima squadra. Alla seconda stagione sulla panchina del Milan, il tecnico sta incontrando qualche difficoltà di troppo: padroni del calciomercato estivo, i rossoneri hanno perso due delle sei partite giocate e l’Amministratore Delegato Marco Fassone ha già fatto sentire la sua voce, di fatto ponendo una sorta di ultimatum al suo allenatore (che resta comunque in sella). Le cose vanno meglio in casa della Roma: i punti sono gli stessi, ma i giallorossi hanno giocato una partita in meno e soprattutto c’erano tanti dubbi sulla nuova squadra, impoverita dall’addio di Mohamed Salah e con un allenatore che, al netto di dover sostituire una figura carismatica e competente come Luciano Spalletti, non aveva esperienza in grandi piazze. Eusebio Di Francesco invece sta facendo molto bene, la Roma piace per il modo in cui gioca e la difesa soffre al momento poco. Al Meazza dunque si tratta di un match verità per entrambe, anche se ci si arriva con premesse diverse.

CLASSIFICA SERIE A, LE DUE CAPOLISTA

Per Napoli e Juventus, reduci dagli impegni di Champions League, la giornata rappresenta un bel test per provare a restare a punteggio pieno. Sette vittorie consecutive porterebbero ad una prima fuga, anche se l’Inter ha comunque la possibilità di restare agganciata; questo settimo turno sorride maggiormente ai partenopei che ospitano il Cagliari, una squadra sicuramente insidiosa e con qualità ma che non può essere equiparata ad un Napoli che ha già il miglior attacco del campionato e sta provando a frantumare ogni tipo di record realizzativo. L’unico problema per Maurizio Sarri potrebbe derivare dalle ridotte possibilità di turnover nel reparto offensivo, ma a centrocampo il ricambio c’è e in qualche modo la squadra può restare fresca e in forma. La Juventus rischia: l’Atalanta resta una brutta bestia al netto della tradizione favorevole, l’anno scorso aveva imposto un 2-2 a Bergamo e appare già più in condizione rispetto alla passata stagione. In più i campioni d’Italia, pur avendo sempre vinto, danno la sensazione di non aver ancora raggiunto il loro massimo punto di qualità e forma: sicuramente è positivo guardando ai risultati, ma in partite del genere avere “gamba corta” potrebbe essere pagato a caro prezzo. Dunque, oggi il Napoli potrebbe trovarsi da solo in testa alla classifica di Serie A, e spera anche l’Inter che vincendo a Benevento potrebbe prendersi il secondo posto.

RISULTATI SERIE A, COME SONO ANDATI GLI ANTICIPI DEL SABATO?

UDINESE SAMPDORIA (RISULTATO FINALE 4-0). La settima giornata del campionato di calcio di Serie A ha aperto i battenti con i due anticipi del sabato, i classici delle ore 18 e delle ore 20.45, prima della sosta di due settimane per permettere la disputa delle gare delle nazionali. Nel primo anticipo sono scese in campo allo stadio Friuli di Udine i padroni di casa dell'Udinese contro la Sampdoria. I bianco-neri allenati da Luigi Delneri sono scesi in campo con il modulo 4-3-3, schierando in porta Bizzari, in difesa Stryger, Angella, Nuytinck e Samir, a centrocampo Barak, Behrami e Jankto, sulla trequarti De Paul e in attacco Lasagna e Maxi Lopez. I blu-cerchiati di mister Marco Giampaolo invece hanno utilizzato il modulo di gioco 4-3-1-2, molto simile a quello degli avversari: Puggioni ha preso posto fra i pali, sostenuto dalla difesa formata da Bereszynski, Silvestre, Ferrari e Strinic, mentre a centrocampo hanno giocato Barreto, Torreira e Prat, a sostegno dei tre attaccanti Gaston Ramirez, Duvan Zapata e Quagliarella. Il match è stato equilibrato nelle primissime battute, ma i friulani sono riusciti a sbloccarlo alla mezz'ora grazie ad un calcio di rigore dell'argentino Rodrigo De Paul, alla seconda rete stagionale dopo quella contro il Torino. L'espulsione del paraguagio Edgar Barreto ha complicato ulteriormente i piani della Sampdoria, che ha chiuso la prima frazione in svantaggio di un gol e di un uomo. Nella seconda frazione di gioco l'Udinese è riuscita a raddoppiare, ancora una volta su calcio di rigore. Stavolta la realizzazione è stata a cura del centravanti Maxi López, che ha trafitto Puggioni con qualche patema, siglando la prima rete con i friulani. L'attaccante ex Barcellona si è ripetuto con la rete del 3-0, mentre Fofana nei minuti di recupero ha chiuso il pesante passivo con il terzo calcio di rigore di giornata. Seconda vittoria stagionale per l'Udinese, che si allontana dalla zona retrocessione; per la Samp prima sconfitta stagionale con una gara ancora da recuperare.

GENOA BOLOGNA (RISULTATO FINALE 0-1). Nel secondo anticipo, quello serale delle ore 20.45, allo stadio Luigi Ferraris di Genova, il Genoa ha giocato contro il Bologna, in una sfida tutta rosso-blu. I genoani si sono schierati con Perin in porta, Biraschi, Rossettini, Zukanovic e Rosi in difesa, Cofie, Miguel Veloso e Laxalt a centrocampo e Ricci, Pellegri e Palladino a comporre il tridente d'attacco. La risposta del Bologna di mister Roberto Donadoni ha visto in porta Mirante, in difesa Helander, Gonzalez e Krafth, a centrocampo Mbaye, Pulgar, Donsah e Poli e in attacco Petkovic, Verdi e Palacio. Proprio i felsinei sono andati per primi vicino al gol, ma l'iniziativa di Palacio su intuizione di Verdi è stata sventata dalla difesa genoana. La prima frazione si è chiusa con pochi sussulti, mentre la ripresa ha riservato diverse emozioni. Il Genoa ha sfiorato il gol prima con Ricci e successivamente con Galabinov, prima di subire la rete dell'ex Rodrigo Palacio ad un quarto d'ora dalla fine. Il Genoa ha provato un forcing finale, andando vicino al pareggio con un colpo di testa di Galabinov, terminato sul palo. Il Bologna ha stretto i denti, portando a casa i tre punti in maniera meritata. Il Genoa resta sul fondo della classifica con soli due punti raccolti, mentre il Bologna si porta a quota undici grazie alla terza vittoria stagionale e due pareggi. posto.

RISULTATI SERIE A 2017-2018, 7^ GIORNATA

ore 12:30 Napoli-Cagliari

ore 15:00 Benevento-Inter

ore 15:00 Chievo-Fiorentina

ore 15:00 Lazio-Sassuolo

ore 15:00 Spal-Crotone

ore 15:00 Torino-Verona

ore 18:00 Milan-Roma

ore 20:45 Atalanta-Juventus

CLASSIFICA SERIE A 2017-2018

Napoli, Juventus 18

Inter 16

Lazio 13

Roma*, Milan 12

Bologna°, Sampdoria*°, Torino 11

Atalanta, Chievo 8

Fiorentina 7

Udinese° Cagliari 6

Spal, Sassuolo, Crotone 4

Genoa°, Verona 2

Benevento 0

* una partita in meno

° una partita in più

