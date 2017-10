Risultati Serie C/ Classifica aggiornata, diretta gol live score gironi A, B (6^ giornata)

Risultati Serie C, 6^ giornata (Foto LaPresse)



RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA

La Serie C 2017-2018 torna in campo domenica 1 ottobre per proseguire nel programma della sesta giornata; si è già concluso tutto un girone e dunque, come da prassi in questo primo scampolo di stagione, assistiamo oggi alle partite che valgono per i gironi A e B. Il girone A apre alle ore 16:30 con Alessandria-Arezzo, Arzachena-Monza, Carrarese-Siena, Pistoiese-Cuneo, Pontedera-Livorno e Pro Piacenza-Olbia; alle ore 20:30 si giocano invece Gavorrano-Viterbese, Lucchese-Piacenza e Pisa-Prato. Girone B in campo dalle ore 14:30 con Bassano-AlbinoLeffe, Gubbio-Sudtirol, Teramo-Fermana e Triestina-Renate; alle ore 18:30 spazio a Fano-Ravenna, Modena-Mestre e Padova-Santarcangelo, mentre domani alle ore 20:45 ci sarà il posticipo Feralpisalò-Pordenone.

IL GIRONE A

Nel girone A comanda il Livorno, che dopo la delusione dello scorso anno (eliminato ai playoff dopo aver lottato per la promozione diretta) sta cercando fin da subito di rompere gli indugi e si trova al primo posto della classifica davanti al Siena, altra storica realtà (almeno negli ultimi anni) con ambizioni di ritrovare se non altro la serie cadetta. Olbia, Viterbese e Carrarese provano a tenere il passo; da sotto sta risalendo fortemente il Monza mentre sul fondo ci sono alcune squadre che stanno deludendo le attese, su tutte l’Alessandria ma anche Arezzo e Pontedera, con la Giana Erminio che si è presa la prima vittoria della stagione ma naviga ancora molto vicina alla zona playout. Sarà dunque un turno interessante perchè ci sono degli incroci diretti che potrebbero affondare alcune realtà (per esempio quello del Moccagatta) e lanciarne altre; in risalita il Piacenza che a Lucca va a caccia di punti importanti per rientrare nella zona playoff.

IL GIRONE B

Dovremo aspettare domani per vedere all’opera la capolista Pordenone, altra squadra che come il Livorno arriva da una delusione ma se non altro è in costante crescita rispetto ai prossimi anni, e dunque sta provando a ottenere la promozione diretta nonostante l’addio di Bruno Tedino. Sta facendo benissimo il Renate, che già nell’ultima stagione aveva dato prova di poter crescere; da non sottovalutare la neopromossa Fermana, che giusto una settimana fa è andata a vincere per 5-1 sul campo del Santarcangelo mettendo in mostra lo scintillante Arturo Lupoli. In alta quota anche Vicenza e Bassano che sono dove le attendevamo, mentre sul fondo Gubbio e Modena sono tra le grandi deluse e cercano ancora la prima vittoria. Dopo il grande avvio la Triestina è leggermente rientrata nei ranghi, tra le neopromosse attenzione al Mestre che settimana scorsa ha battuto allo scadere proprio i giuliani, nella riedizione della sfida diretta che le due compagini avevano giocato un anno fa in Serie D.

GIRONE A

ore 16:30 Alessandria-Arezzo

ore 16:30 Arzachena-Monza

ore 16:30 Carrarese-Siena

ore 16:30 Pistoiese-Cuneo

ore 16:30 Pontedera-Livorno

ore 16:30 Pro Piacenza-Olbia

ore 20:30 Gavorrano-Viterbese

ore 20:30 Lucchese-Piacenza

ore 20:30 Pisa-Prato

CLASSIFICA GIRONE A

Livorno 13

Siena 11

Olbia 10

VIterbese, Carrarese 9

Monza, Pisa 8

Pistoiese*, Cuneo, Piacenza, Lucchese 7

Arzachena 6

Pro Piacenza*, Prato*, Giana Erminio 4

Arezzo, Alessandria* 3

Pontedera 2

Gavorrano* 0

* una partita in meno

SERIE C 2017-2018, GIRONE B

ore 14:30 Bassano-AlbinoLeffe

ore 14:30 Gubbio-Sudtirol

ore 14:30 Teramo-Fermana

ore 14:30 Triestina-Renate

ore 18:30 Fano-Ravenna

ore 18:30 Modena-Mestre

ore 18:30 Padova-Santarcangelo

CLASSIFICA GIRONE B

Pordenone 13

Renate 12

Vicenza 11

Fermana, Bassano 10

Sambenedettese, AlbinoLeffe 9

Mestre 8

Feralpisalò, Padova* 7

Ravenna 6

Triestina*, Sudtirol 5

Reggiana*, Teramo* 4

Fano*, Santarcangelo 3

Gubbio 1

Modena 0

* una partita in meno

