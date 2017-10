Spal-Crotone/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Spal-Crotone: qui Marco Borriello, 35 anni, attaccante della Spal (LAPRESSE)

Spal-Crotone sarà diretta dall’arbitro Paolo Silvio Mazzoleni, 43 anni, della sezione di Bergamo: con lui i guardalinee Peretti e Zappatore, il quarto uomo Pairetto e gli addetti al VAR Pasqua e Meli. La sfida salvezza, valida per la settima giornata di Serie A, va in scena allo stadio Paolo Mazza di Ferrara: appuntamento alle ore 15:00 di domenica 1 ottobre 2017. Le due squadre si presentano al fischio d’inizio con gli stessi punti in classifica, 4: la Spal però è reduce da 4 sconfitte consecutive, mentre il Crotone ha ottenuto 7 giorni fa la prima vittoria in questo torneo. Dopo questo turno la Serie A si fermerà per far spazio alle nazionali: per Spal e Crotone il campionato riprenderà domenica 15 ottobre alle ore 15:00, rispettivamente a Bologna e in casa contro il Torino.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

Spal-Crotone sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Calcio 5 HD, il numero 255: telecronaca dalle ore 15:00. I clienti Sky abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire la partita anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; i non abbonati al pacchetto Calcio potranno acquistare il match in pay-per-view con il codice 407374.

LA SITUAZIONE

Sfida molto importante per entrambe le formazioni: la Spal in particolare spera d’interrompere la serie di 4 ko filati, anche se alla squadra di Leonardo Semplici non manca qualche attenuante. Nel mese di settembre infatti gli estensi hanno affrontato Inter, Cagliari, Milan e Napoli: paradossalmente la peggior prestazione è arrivata nel match interno contro i sardi, perso per 0-2, mentre al cospetto delle tre big i biancazzurri hanno battagliato senza sfigurare. Sabato scorso, di fronte al Napoli di Sarri, la Spal ha cullato la speranza del pareggio dopo il 2-2 firmato da una punizione di Viviani (78’), ma poco dopo una giocata personale di Ghoulam ha freddato l’entusiasmo del Mazza regalando altri 3 punti ai partenopei. Il Crotone invece si è sbloccato dopo aver raccolto 1 solo punto nei primi 5 turni: una settimana fa i calabresi si sono imposti nello scontro diretto con il Benevento, vincendo per 2-0 grazie ad una rete per tempo. Poco prima dell’intervallo il giovane Mandragora ha firmato la sua prima rete in Serie A, con un sinistro imparabile per il portiere avversario Belec (43’); nella ripresa è stato un altro centrocampista, lo svedese Rohden, a mettere al sicuro il punteggio su pregevole sponda di Trotta (58’). Ora i pitagorici puntano a raccogliere i primi punti esterni in questo campionato: un altro successo permetterebbe di staccare la Spal e rifornire ulteriormente la tanica del morale. Allo stadio Paolo Mazza si preannuncia una partita molto combattuta.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL CROTONE

Leonardo Semplici riproporrà il modulo 3-5-2. Davanti al portiere Alfred Gomis i difensori titolari dovrebbero essere Salamon, Vicari e Felipe, con quest’ultimo in vantaggio sul finlandese Vaisanen. Nella cerniera di centrocampo il regista sarà Viviani, le mezzali Schiattarella e Mora e gli esterni Manuel Lazzari (a destra) e Filippo Costa (sinistra). Davanti Borriello e uno tra Antenucci e Paloschi. Il Crotone risponderà con il solito 4-4-2: in porta Cordaz, al centro della difesa Ceccherini e Ajeti, terzini Sampirisi (lato destro) e Martella (a sinistra). In mezzo al campo ancora Mandragora e Barberis, mentre Rohden e Stoian saranno gli esterni alti incaricati di sostenere le punte senza però scoprire troppo la fascia centrale. Tandem offensivo affidato a Trotta e Budimir, se quest’ultimo non dovesse essere al meglio dar riproposto Simy.

QUOTE E SCOMMESSE: IL PRONOSTICO SULLA PARTITA

Nonostante lo status di neopromossa della Spal e il miglior rendimento recente del Crotone, le agenzie di scommesse si sbilanciano a favore dei padroni di casa. snai.it ad esempio fissa a quota 1,95 il segno 1 per la vittoria della Spal, mentre il segno 2 per il successo esterno del Crotone vale 4,00 volte la posta in gioco. Invitante la quota attribuita al segno X per l’eventuale pareggio, pari a 3,40. Dalla lavagna SNAI riportiamo anche le valutazioni per le opzioni Under (1,70), Over (2,05), Gol (1,87) e NoGol (1,87).

