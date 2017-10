Teramo Fermana/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Teramo Fermana (LaPresse - repertorio)

Teramo Fermana, partita che sarà diretta dall’arbitro Fabio Pasciuta della sezione di Agrigento, si gioca oggi pomeriggio, domenica 1 ottobre alle ore 14.30 per la sesta giornata del campionato di Serie C nel girone B. Il match, in virtù dell’attuale classifica, mette di fronte due formazioni che stanno lottando per obiettivi differenti. Il Teramo, infatti, occupa la quindicesima piazza con soli 4 punti conquistati nei quattro incontri disputati (ha già osservato il turno di riposo) con una vittoria, un pareggio e due sconfitte per un bilancio di 6 gol segnati e 8 subiti. Molto meglio la Fermana che si trova al quarto posto con 10 punti all’attivo (ha disputato un incontro in più) con tre vittorie, un pareggio ed una sconfitta grazie a 10 reti all’attivo e 4 palloni finiti nella propria rete. Sarà una gara molto interessante non solo in virtù dello stato di forma della Fermana reduce da ben tre vittorie di fila ma anche per capire l’approccio che vorrà dare a questo incontro il Teramo. La forza offensiva della Fermana è nota per cui c’è da attendersi un Teramo che almeno nella prima mezz’ora di gioco proverà a tenere maggiormente bloccati difensori e centrocampisti magari affidandosi a giocate di contropiede.

Il Teramo dovrebbe presentarsi sul terreno di gioco disponendosi con uno schieramento ad albero di Natale ed ossia con il 4-3-2-1. Tra i pali spazio a Calore mentre in difesa dovrebbero scendere in campo andando da desta verso sinistra Ventola, Caidi, Speranza e Sales. A centrocampo c’è un dubbio se affidarsi al centro a De Grazia oppure dare una chance dal primo minuto a Amadio con ai lati Varas e Ilari. Per il ruolo di unica punta il favorito resta Foggia anche se sono in salita le quotazioni di Barbuti con alle spalle Tulli che è in ballottaggio Soumare mentre Terracno è in vantaggio nelle gerarchie rispetto a Pietrantonio.

La Fermana invece dovrebbe rimanere con il suo 4-3-3 che tanti ottimi risultati sta consentendo di raccogliere nell’ultimo periodo. Tra i pali Valentini, Iotti gioca nel ruolo di terzino destro, Comotto e Gennari saranno nel cuore della difesa con Sperotto sull’out di sinistra. A centrocampo Grieco dovrebbe essere ancora titolare anche se scala posizioni Dominelli, come mezze ali certo l’utilizzo di Urbinati mentre è da valutare Misin al cui posto potrebbe esserci Clemente. In avanti tridente abbastanza atipico con Cremona e Sansovini leggermente più avanzati mentre Petrucci dovrebbe essere quello deputato a dare equilibrio alla formazione.

I bookmaker, tra cui segnaliamo l’agenzia di scommesse sportive Snai, prevedono un incontro piuttosto equilibrato in cui il fattore campo a favore del Teramo viene pareggiato dallo stato di forma degli ospiti. Infatti, il successo del Teramo darebbe diritto ad un moltiplicatore di 2,55 contro il 3,00 previsto per il pareggio ed il 2,65 nel caso fosse vittoria esterna della Fermana. Difficile che questo match potrà regalare più di 2 gol tant’è che per le agenzie di scommesse l’Under 2,5 vale 1,63 e l’Over 2,5 si attesta sul 2,10.

